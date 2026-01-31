В Киеве восстанавливают работу метро после аварийных отключений - какие ветки работают

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Работу метро в Киеве восстанавливают на всех трех линиях после аварийных отключений электроснабжения. Столичный метрополитен постепенно начинает работать в обычном режиме.

Об этом сообщили мэр Киева Владимир Кличко и КГГА в официальных Telegram-каналах.

Реклама

Читайте также:

Восстановление работы метро

В Киеве и во многих городах Украины произошли аварийные отключения. Движение киевского метро было приостановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции продолжали работать в режиме укрытия благодаря резервному питанию.

"Поезда курсируют: "синяя линия" — "Героев Днепра" - "Теремки"; "зеленая линия" — "Красный Хутор" — "Сырец", — сообщает КГГА.

На "красной" линии некоторое время продолжались завершающие проверки систем безопасности после восстановления подачи электроэнергии. Сейчас киевское метро вернулось к работе в обычном режиме на всех трех линиях. Поезда сейчас курсируют с интервалами — на "зеленой" линии это 6 мин; а на "синей" линии — 13-15 минут.

Сообщение КГГА в Telegram. Фото: скриншот

"Восстановлено движение поездов на "красной" линии между станциями "Лесная" — Академгородок", интервал — 6 мин.

Также восстановлено интервал между поездами на "синей" линии согласно графику — 6 мин.", — добавили в КГГА.

Напомним, что в Украине с утра 31 января — сбои в работе системы электроснабжения. Известно о перебоях с электро-, тепло- и водоснабжением.

Ранее мы также информировали, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль указал причину масштабного отключения света 31 января. Он также очертил сроки восстановления электроснабжения.