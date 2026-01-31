Видео
Главная Киев В Киеве возобновляют ход метро — на каких линиях курсируют поезда

В Киеве возобновляют ход метро — на каких линиях курсируют поезда

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 15:52
В Киеве восстанавливают работу метро после аварийных отключений - какие ветки работают
Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Работу метро в Киеве восстанавливают на всех трех линиях после аварийных отключений электроснабжения. Столичный метрополитен постепенно начинает работать в обычном режиме.

Об этом сообщили мэр Киева Владимир Кличко и КГГА в официальных Telegram-каналах.

Восстановление работы метро

В Киеве и во многих городах Украины произошли аварийные отключения. Движение киевского метро было приостановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции продолжали работать в режиме укрытия благодаря резервному питанию.

"Поезда курсируют: "синяя линия" — "Героев Днепра" - "Теремки"; "зеленая линия" — "Красный Хутор" — "Сырец", — сообщает КГГА.

На "красной" линии некоторое время продолжались завершающие проверки систем безопасности после восстановления подачи электроэнергии. Сейчас киевское метро вернулось к работе в обычном режиме на всех трех линиях. Поезда сейчас курсируют с интервалами — на "зеленой" линии это 6 мин; а на "синей" линии — 13-15 минут.

У Києві відновлюють рух метро — на яких лініях курсують поїзди - фото 1
Сообщение КГГА в Telegram. Фото: скриншот

"Восстановлено движение поездов на "красной" линии между станциями "Лесная" — Академгородок", интервал — 6 мин.
Также восстановлено интервал между поездами на "синей" линии согласно графику — 6 мин.", — добавили в КГГА.

Напомним, что в Украине с утра 31 января — сбои в работе системы электроснабжения. Известно о перебоях с электро-, тепло- и водоснабжением.

Ранее мы также информировали, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль указал причину масштабного отключения света 31 января. Он также очертил сроки восстановления электроснабжения.

Виталий Кличко Киев метро КГГА метрополитен станции метро
Автор:
Руслан Кулешов
Автор:
Руслан Кулешов
