У Києві відновлюють роботу метро після аварійних відключень - які гілки працюють

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Роботу метро у Києві відновлюють на всіх трьох лініях після аварійних відключень електропостачання. Столичний метрополітен поступово починає працювати у звичайному режимі.

Про це повідомили мер Києва Володимир Кличко та КМДА у офіційних Telegram-каналах.

Реклама

Читайте також:

Відновлення роботи метро

У Києві та у багатьох містах України відбулися аварійні відключення. Рух київського метро був припинений через низьку напругу в мережі. Підземні станції продовжували працювати в режимі укриття завдяки резервному живленню.

"Поїзди курсують: "синя лінія" — "Героїв Дніпра" — "Теремки"; "зелена лінія" — Червоний Хутір" — "Сирець", — повідомляє КМДА.

На "червоній" лінії деякий час тривали завершальні перевірки систем безпеки після відновлення подачі електроенергії. Зараз київське метро повернулося до роботи у звичайному режимі на всіх трьох лініях. Поїзди наразі курсують з інтервалами — на "зеленій" лінії це 6 хв; а на "синій" лінії — 13-15 хвилин.

Допис КМДА у Telegram. Фото: скриншот

"Відновлено рух поїздів на "червоній" лінії між станціями "Лісова" – Академмістечко", інтервал – 6 хв.

Також відновлено інтервал між поїздами на "синій" лінії згідно з графіком – 6 хв.", — додали КМДА.

Нагадаємо, що в Україні від ранку 31 січня — збої в роботі системи електропостачання. Наразі відомо про перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.

Раніше ми також інформували, що міністр енергетики України Денис Шмигаль вказав причину масштабного вимкнення світла 31 січня. Він також окреслив терміни відновлення електропостачання.