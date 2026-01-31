Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві відновлюють рух метро — на яких лініях курсують поїзди

У Києві відновлюють рух метро — на яких лініях курсують поїзди

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 15:52
У Києві відновлюють роботу метро після аварійних відключень - які гілки працюють
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Роботу метро у Києві відновлюють на всіх трьох лініях після аварійних відключень електропостачання. Столичний метрополітен поступово починає працювати у звичайному режимі.

Про це повідомили мер Києва Володимир Кличко та КМДА у офіційних Telegram-каналах.

Реклама
Читайте також:

Відновлення роботи метро

У Києві та у багатьох містах України відбулися аварійні відключення. Рух київського метро був припинений через низьку напругу в мережі. Підземні станції продовжували працювати в режимі укриття завдяки резервному живленню.

"Поїзди курсують: "синя лінія" — "Героїв Дніпра" — "Теремки"; "зелена лінія" — Червоний Хутір" — "Сирець", — повідомляє КМДА.  

На "червоній" лінії деякий час тривали завершальні перевірки систем безпеки після відновлення подачі електроенергії. Зараз київське метро повернулося до роботи у звичайному режимі на всіх трьох лініях. Поїзди наразі курсують з інтервалами — на "зеленій" лінії це 6 хв; а на "синій" лінії — 13-15 хвилин.

У Києві відновлюють рух метро — на яких лініях курсують поїзди - фото 1
Допис КМДА у Telegram. Фото: скриншот

"Відновлено рух поїздів на "червоній" лінії між станціями "Лісова" – Академмістечко", інтервал – 6 хв.
Також відновлено інтервал між поїздами на "синій" лінії згідно з графіком – 6 хв.", — додали КМДА.

Нагадаємо, що в Україні від ранку 31 січня — збої в роботі системи електропостачання. Наразі відомо про перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.

Раніше ми також інформували, що міністр енергетики України Денис Шмигаль вказав причину масштабного вимкнення світла 31 січня. Він також окреслив терміни відновлення електропостачання.

Віталій Кличко Київ метро КМДА метрополітен станції метро
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації