В Киеве без тепла остаются почти 3 тысячи домов

Пункт обогрева посреди двора в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Киеве после российских атак 9 и 20 января продолжаются восстановительные работы на поврежденных объектах энергетической и тепловой инфраструктуры. В некоторые дома удалось вернуть теплоснабжение.

О ситуации в городе сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сколько домов в Киеве до сих пор не имеют отопления по состоянию на 22 января

По его словам, по состоянию на утро без теплоснабжения остаются чуть менее 3 тысяч многоэтажных жилых домов. Только за минувшую ночь специалистам удалось восстановить подачу тепла в 227 домах. Это уже второй случай подключений после повторных повреждений, которые получила инфраструктура столицы в результате вражеских ударов в январе.

Городские власти также сообщают, что в Киеве и в дальнейшем применяются экстренные отключения электроэнергии. Ограничения связаны с необходимостью стабилизировать работу энергосистемы после атак и предотвратить аварии. Тем временем коммунальные службы и энергетики работают в круглосуточном режиме.

Напомним, тем временем киевляне жалуются на бездействие властей и коммунальщиков. В их домах массово прорывает трубы и обледеневают квартиры.

Вчера, 21 января, президент Владимир Зеленский провел отдельное совещание по ситуации в Киеве.