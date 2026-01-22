У Києві без тепла залишаються майже 3 тисячі будинків

Пункт обігріву посеред двору в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Києві після російських атак 9 та 20 січня тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах енергетичної та теплової інфраструктури. У деякі будинки вдалося повернути теплопостачання.

Про ситуацію в місті повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Скільки будинків в Києві досі не мають опалення станом на 22 січня

За його словами, станом на ранок без теплопостачання залишаються трохи менше ніж 3 тисячі багатоповерхових житлових будинків. Лише за минулу ніч фахівцям вдалося відновити подачу тепла у 227 будинках. Це вже другий випадок підключень після повторних пошкоджень, яких зазнала інфраструктура столиці внаслідок ворожих ударів у січні.

Міська влада також повідомляє, що в Києві й надалі застосовуються екстрені відключення електроенергії. Обмеження пов'язані з необхідністю стабілізувати роботу енергосистеми після атак і запобігти аваріям. Тим часом комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, тим часом кияни скаржаться на бездіяльність влади та комунальників. У їхніх оселях масово прориває труби та леденіють квартири.

Вчора, 21 січня, президент Володимир Зеленський провів окрему нараду по ситуації в Києві.