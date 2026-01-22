Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Київ У Києві відновлюють подачу тепла — скільки будинків з опаленням

У Києві відновлюють подачу тепла — скільки будинків з опаленням

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 09:18
У Києві без тепла залишаються майже 3 тисячі будинків
Пункт обігріву посеред двору в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Києві після російських атак 9 та 20 січня тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах енергетичної та теплової інфраструктури. У деякі будинки вдалося повернути теплопостачання.

Про ситуацію в місті повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Реклама
Читайте також:

Скільки будинків в Києві досі не мають опалення станом на 22 січня

За його словами, станом на ранок без теплопостачання залишаються трохи менше ніж 3 тисячі багатоповерхових житлових будинків. Лише за минулу ніч фахівцям вдалося відновити подачу тепла у 227 будинках. Це вже другий випадок підключень після повторних пошкоджень, яких зазнала інфраструктура столиці внаслідок ворожих ударів у січні.

Реклама

Міська влада також повідомляє, що в Києві й надалі застосовуються екстрені відключення електроенергії. Обмеження пов'язані з необхідністю стабілізувати роботу енергосистеми після атак і запобігти аваріям. Тим часом комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, тим часом кияни скаржаться на бездіяльність влади та комунальників. У їхніх оселях масово прориває труби та леденіють квартири. 

Реклама

Вчора, 21 січня, президент Володимир Зеленський провів окрему нараду по ситуації в Києві. 

Віталій Кличко Київ теплопостачання опалення графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації