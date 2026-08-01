Число погибших в результате обстрела Киева в ночь на 1 августа 2026 года возросло до девяти человек

Дом, который получил разрушения в результате баллистической атаки РФ на Киев в ночь на 1 августа 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

В результате ночного обстрела Киева в субботу, 1 августа, погибли девять человек. Также известно о 23 пострадавших. В пяти районах столицы вспыхнули пожары и зафиксировали разрушения.

Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Последствия ночного обстрела Киева 1 августа

В Соломенском районе погибли два человека. Пострадавших восемь, двое из них — дети. По одному из адресов загорелось и частично разрушилось пятиэтажное здание, по другому — горели автомобили на парковке. Трех пострадавших госпитализировали. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 35 человек и потушили пожар.

В Дарницком районе произошел пожар, в результате которого возникли разрушения в административном и нежилом зданиях. По другому адресу горели автомобили и получили повреждения дома. Погибших семеро. Пострадавших, среди которых двое детей, 14. Возгорание потушили пожарные. На открытой территории в одном из скверов обнаружили воронку. Вдоль одной из улиц в нескольких местах горит обочина.



В Шевченковском районе произошел пожар в нежилом здании. Загорелись автомобили скорой помощи. Огонь потушили. На одном из участков пострадал человек. Также возникло возгорание на территории киностудии — его уже ликвидировали.

В Дарницком районе получил повреждения магазин.

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Спасатель на месте российского удара по Киеву 1 августа 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко сообщал, что в ночь на 1 августа столица подверглась баллистическим ударам. Загорелись дома, склады и автомойка. В квартирах заблокировало людей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на краеведа Кирилла Степанца сообщал, что в Киеве после Второй мировой войны построили около тысячи бомбоубежищ и мини-бункеров. Часть таких бомбоубежищ можно было бы восстановить без значительных затрат. На данный момент половину из них не используют.