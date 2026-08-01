В Киеве возросло количество жертв ночной атаки: пострадавших более 20

Дом, который получил разрушения в результате баллистической атаки РФ на Киев в ночь на 1 августа 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Унаслідок нічного обстрілу Києва в суботу, 1 серпня, загинули дев'ятеро людей. Також відомо про 23 постраждалих. У п'ятьох районах столиці спалахнули пожежі та є руйнування.

Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічного обстрілу Києва 1 серпня

У Солом'янському районі загинули дві людини. Постраждалих восьмеро, двоє з них — діти. За одною з адрес загорілася і частково зруйнувалася п'ятиповерхівка, за іншою — горіли автомобілі на парковці. Трьох потерпілих госпіталізували. Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів 35 людей і загасили пожежу.

У Дарницькому районі сталася пожежа та виникли руйнування в адміністративній і нежитловій будівлях. За іншою адресою горіли автомобілі та зазнали пошкоджень будинки. Загиблих семеро. Постраждалих, серед яких двоє дітей, 14. Займання загасили вогнеборці. На відкритій території в одному зі скверів виявили вирву. Уздовж однієї з вулиць на кількох осередках горить узбіччя.



У Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі. Загорілися автомобілі швидкої допомоги. Вогонь загасили. На одній із локацій постраждала людина. Також виникло займання на території кіностудії — його вже ліквідували.

У Дарницькому районі зазнав пошкоджень магазин.

У Печерському районі атака пошкодила чотири приватних житлових будинки та господарчі споруди.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка повідомляв, що в ніч проти 1 серпня столиця зазнала балістичних ударів. Загорілися будинки, склади та автомийка. У квартирах заблокувало людей.

Також Новини.LIVE з посиланням на краєзнавця Кирила Степанця повідомляв, що в Києві після Другої світової війни побудували близько тисячі бомбосховищ і мінібункерів. Частину таких бомбосховищ можна було б відновити без значних витрат. Наразі половину з них не використовують.