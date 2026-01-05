Видео
Главная Киев В Киеве возросло количество жертв от российского удара

Дата публикации 5 января 2026 08:23
Взрывы в Киеве 5 января - какие последствия и сколько пострадавших
Спасатели выносят раненого человека. Фото: ГСЧС Киева

Киев оказался под массированным российским ударом в ночь на 5 января. Стало известно об увеличении количества травмированных и жертв в результате обстрелов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Последствия обстрела Киева 5 января

По его словам, в Оболонском районе в результате вражеского попадания пострадало частное медицинское учреждение. В клинике на момент удара находились 26 пациентов, из которых 16 были оперативно перевезены в коммунальные больницы Киева.

По информации медиков, в результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы. Еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, в результате удара погиб мужчина, который проходил лечение в частном медицинском учреждении.

Напомним, в Киеве возникли пожары в результате российской атаки.

Кроме того, в Киевской области погиб человек из-за российских ударов.

Киев смерть взрыв обстрелы война в Украине пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
