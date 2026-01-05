Вибухи в Києві 5 січня — які наслідки та скільки постраждалих

Рятувальники виносять поранену людину. Фото: ДСНС Києва

Київ опинився під масованим російським ударом у ніч проти 5 січня. Стало відомо про збільшення кількості травмованих та жертв внаслідок обстрілів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Наслідки обстрілу Києва 5 січня

За його словами, в Оболонському районі внаслідок ворожого влучання постраждав приватний медичний заклад. У клініці на момент удару перебували 26 пацієнтів, з яких 16 було оперативно перевезено до комунальних лікарень Києва.

За інформацією медиків, унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей. Двоє з них перебувають у тяжкому стані та були госпіталізовані. Ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, внаслідок удару загинув чоловік, який проходив лікування в приватному медичному закладі.

Нагадаємо, у Києві виникли пожежі внаслідок російської атаки.

Окрім того, в Київській області загинула людина через російські удари.