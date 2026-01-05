Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві зросла кількість жертв від російського удару — що відомо

У Києві зросла кількість жертв від російського удару — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 08:23
Вибухи в Києві 5 січня — які наслідки та скільки постраждалих
Рятувальники виносять поранену людину. Фото: ДСНС Києва

Київ опинився під масованим російським ударом у ніч проти 5 січня. Стало відомо про збільшення кількості травмованих та жертв внаслідок обстрілів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва 5 січня

За його словами, в Оболонському районі внаслідок ворожого влучання постраждав приватний медичний заклад. У клініці на момент удару перебували 26 пацієнтів, з яких 16 було оперативно перевезено до комунальних лікарень Києва.

За інформацією медиків, унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей. Двоє з них перебувають у тяжкому стані та були госпіталізовані. Ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, внаслідок удару загинув чоловік, який проходив лікування в приватному медичному закладі.

Нагадаємо, у Києві виникли пожежі внаслідок російської атаки.

Окрім того, в Київській області загинула людина через російські удари.

Київ смерть вибух обстріли війна в Україні постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації