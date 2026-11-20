Пожар в супермаркете Киева. Фото: Новини.LIVE

В пятницу вечером, 20 ноября, вспыхнул масштабный пожар в супермаркете "ЭКО-Маркет" в одном из районов Киева. На опубликованных фотографиях видно, что здание охвачено сильным огнем, а над местом возгорания поднимаются густой дым и высокие языки пламени.

О пожаре сообщает Новини.LIVE.

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Пожар в супермаркете Киева. Фото: Новини.LIVE

Что известно о пожаре в "ЭКО-Маркете" в Киеве

В Соломенском районе Киева на улице Николая Голего произошел крупный пожар. На кадрах с места происшествия видно интенсивное горение здания супермаркета. Пламя распространилось на значительную часть сооружения, а над ним образовался большой столб дыма.

Вблизи места возгорания находятся спасатели, полиция и медики.

По предварительной информации, пожар не связан с российской атакой. Причина возгорания пока неизвестна. Информации о возможных пострадавших и масштабах причиненного ущерба на данный момент нет.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что ГСЧС опубликовала первые кадры последствий ночной российской атаки на Киев. В результате обстрела пожары возникли в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах столицы.

Также Новини.LIVE писал, что из-за российской баллистической атаки в Киеве повреждения получили три моста через Днепр. На Подольско-Воскресенском мосту временно перекрыли движение с правого на левый берег, а на Южном зафиксировали повторное попадание.