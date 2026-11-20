Пожежа в супермаркеті Києва. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю ввечері, 20 листопада, спалахнула масштабна пожежа в супермаркеті "ЕКО-Маркет" в одному з районів Києва. На оприлюднених фотографіях видно, що будівлю охопило сильне полум'я, а над місцем займання здіймається густий дим і високе полум'я.

Про пожежу повідомляє Новини.LIVE.

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Пожежа в супермаркеті Києва. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про пожежу в "ЕКО-Маркеті" у Києві

У Солом'янському районі Києва на вулиці Миколи Голего сталася велика пожежа. На кадрах із місця події видно інтенсивне горіння будівлі супермаркету. Полум'я поширилося на значну частину споруди, а над нею утворився великий стовп диму.

Поблизу місця займання перебувають рятівники, поліція та медики.

За попередньою інформацією, пожежа не пов'язана з російською атакою. Причина загоряння поки невідома. Інформації про можливих постраждалих та масштаби завданих збитків наразі немає.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що ДСНС оприлюднила перші кадри наслідків нічної російської атаки на Київ. Унаслідок обстрілу пожежі виникли в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах столиці.

Також Новини.LIVE писав, що через російську балістичну атаку в Києві пошкоджень зазнали три мости через Дніпро. На Подільсько-Воскресенському мосту тимчасово перекрили рух із правого на лівий берег, а на Південному зафіксували повторне влучання.