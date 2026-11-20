У Києві спалахнула масштабна пожежа в супермаркеті
У п'ятницю ввечері, 20 листопада, спалахнула масштабна пожежа в супермаркеті "ЕКО-Маркет" в одному з районів Києва. На оприлюднених фотографіях видно, що будівлю охопило сильне полум'я, а над місцем займання здіймається густий дим і високе полум'я.
Про пожежу повідомляє Новини.LIVE.
Що відомо про пожежу в "ЕКО-Маркеті" у Києві
У Солом'янському районі Києва на вулиці Миколи Голего сталася велика пожежа. На кадрах із місця події видно інтенсивне горіння будівлі супермаркету. Полум'я поширилося на значну частину споруди, а над нею утворився великий стовп диму.
Поблизу місця займання перебувають рятівники, поліція та медики.
За попередньою інформацією, пожежа не пов'язана з російською атакою. Причина загоряння поки невідома. Інформації про можливих постраждалих та масштаби завданих збитків наразі немає.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що ДСНС оприлюднила перші кадри наслідків нічної російської атаки на Київ. Унаслідок обстрілу пожежі виникли в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах столиці.
Також Новини.LIVE писав, що через російську балістичну атаку в Києві пошкоджень зазнали три мости через Дніпро. На Подільсько-Воскресенському мосту тимчасово перекрили рух із правого на лівий берег, а на Південному зафіксували повторне влучання.