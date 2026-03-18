В Киеве ввели графики отключений электроэнергии

В Киеве ввели графики отключений электроэнергии

Дата публикации 18 марта 2026 10:41
Ремонтные работы на линии. Фото: УНИАН

В столице 18 марта начали действовать графики отключений электроэнергии, которые вводят по команде "Укрэнерго". Об изменениях в режиме отключений пообещали дополнительно сообщать в телеграм-канале.

Об этом предупредили в компании ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Проверить, когда именно будут действовать графики, можно в приложении "Киев Цифровой", на сайте ДТЭК, а также в чат-боте компании. Там публикуют временные графики отключений для потребителей в Киеве.

null
Предупреждение ДТЭК об отключении света. Фото: скриншот

Отдельно указано, что в случае изменений дополнительная информация будет появляться в телеграмм-канале. Именно там обещают оперативно сообщать об обновлениях, если графики отключений света изменятся.

Несколько дней назад министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, сколько гигаватт мощности удалось восстановить энергетикам и какой до сих пор в Украине есть дефицит.

Между тем эксперты уже обсуждают, как решить ситуацию с отоплением в Киеве после серии массированных ударов России в зимний сезон 2025-2026. Некоторые считают, что сейчас не существует альтернатив котельным на ТЭЦ для отопления в Киеве.

В то же время Украина развивает с партнерами энергоустойчивость страны. Так недавно Владимир Зеленский сообщил о развитии ЛЭП с Румынией.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
