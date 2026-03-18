Головна Київ У Києві запровадили графіки відключень електроенергії

У Києві запровадили графіки відключень електроенергії

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 10:41
У Києві запровадили графіки відключень електроенергії
Ремонтні роботи на лінії. Фото: УНІАН

У столиці 18 березня почали діяти графіки відключень електроенергії, які вводять за командою "Укренерго". Про зміни в режимі відключень пообіцяли додатково повідомляти в телеграм-каналі.

Про це попередили у компанії ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Графіки відключень електроенергії в Києві 18 березня

Перевірити, коли саме діятимуть графіки, можна в застосунку "Київ Цифровий", на сайті ДТЕК, а також у чат-боті компанії. Там публікують тимчасові графіки відключень для споживачів у Києві.

Попередження ДТЕК про відключення світла. Фото: скриншот

Окремо зазначено, що в разі змін додаткова інформація з'являтиметься в телеграм-каналі. Саме там обіцяють оперативно повідомляти про оновлення, якщо графіки відключень світла зміняться.

Кілька днів тому міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, скільки гігават потужності вдалося відновити енергетикам та який досі в Україні є дефіцит.

Тим часом експерти уже обговорюють, як владнати ситуацію з опаленням в Києві після серії масованих ударів Росії в зимовий сезон 2025-2026. Дехто вважає, що зараз не існує альтернатив котельням на ТЕЦ для опалення в Києві

Водночас Україна розвиває з партнерами енергостійкість країни. Так нещодавно Володимир Зеленський повідомив про розбудову ЛЕП з Румунією.

Київ електроенергія ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
