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Главная Киев В Киеве ввели ограничения на движение из-за жары

В Киеве ввели ограничения на движение из-за жары

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Дата публикации 29 июня 2026 12:46
Жара в Киеве: движение грузовиков ограничили из-за рисков для дорог
Полив дорог. Фото: КГГА

Из-за потепления свыше +28 °C на въездах в Киев перекрыли движение грузовиков весом более 24 тонн. Также на городских улицах ежедневно работают до 50 поливочно-мойных машин, которые предотвращают деформацию асфальта.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

В Киеве поливают дороги в жару для их сохранности

На всех въездах в столицу уже вступили в силу ограничения для большегрузных автомобилей, поскольку температура воздуха превышает отметку +28°C. Запрет касается транспорта с нагрузкой на ось свыше 7 тонн, а также машин, общая масса которых превышает 24 тонны. Такие меры Киевская городская государственная администрация вводит для предотвращения повреждения городских автодорог под воздействием высоких температур.

Параллельно коммунальная корпорация «Киевавтодор» ежедневно задействует до 50 единиц специальной техники для увлажнения дорожного покрытия. Поливо-моечные автомобили работают в первую очередь на дорогах районного и общегородского значения, поскольку именно на этих магистралях наблюдается наиболее интенсивное движение грузовиков.

Полив городских улиц помогает не только охладить нагретый асфальт и предотвратить его деформацию под колесами, но и существенно снижает концентрацию пыли в воздухе.

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Как сообщали ранее Новини.LIVE, 29 июня в Киевской области сохраняется аномальная жара, которая, по прогнозам синоптиков, продлится еще несколько дней. Местами столбики термометра покажут до +34 °C.

В такую погоду киевляне традиционно массово отправляются к водоемам. Спасатели ГСЧС подчеркивают, что в случае объявления опасности пляжные зоны необходимо немедленно покинуть и направиться к ближайшим укрытиям.

Киев дороги жара
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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