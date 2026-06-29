Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві запровадили обмеження руху через спеку

У Києві запровадили обмеження руху через спеку

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 12:46
Спека у Києві: вантажівкам обмежили рух через ризики для доріг
Полив доріг. Фото: КМДА

Через потепління понад +28°C на в'їздах до Києва заблокували рух фур важче 24 тонн. Також на міських вулицях щодня працюють до 50 поливомийних машин, які  рятують асфальт від деформації.

Про це повідомили в КМДА, передає Новини.LIVE.

У Києві поливають дороги у спеку для їх збереження

На всіх в'їздах до столиці уже почали діяти обмеження для великовагових автомобілів, бо температура повітря перетинає позначку +28°C. Заборона стосується транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн, а також машин, загальна маса яких перевищує 24 тонни. Такі заходи Київська міська державна адміністрація впроваджує для запобігання пошкодженню міських автошляхів під впливом високих температур.

Паралельно комунальна корпорація "Київавтодор" залучає до роботи щодня до 50 одиниць спеціальної техніки для зволоження дорожнього покриття. Поливомийні автомобілі працюють насамперед на дорогах районного та загальноміського значення, оскільки саме на цих магістралях спостерігається найінтенсивніший рух вантажівок.

Полив міських вулиць допомагає не лише охолодити нагрітий асфальт та зупинити його деформацію під колесами, а й суттєво зменшує концентрацію пилу в повітрі.

Читайте також:

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, 29 червня на Київщині утримується аномальна спека, яка, за прогнозами синоптиків, триватиме ще кілька днів. Подекуди стовпчики термометру покажуть до +34°C.

У таку погоду кияни традиційно масово прямують до водойм. Рятувальники ДСНС наголошують, що в разі оголошення небезпеки пляжні зони необхідно негайно покинути та прямувати до найближчих укриттів. 

Київ дороги спека
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації