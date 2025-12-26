Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве задержали киллера ФСБ, который пытался убить офицера ГУР

В Киеве задержали киллера ФСБ, который пытался убить офицера ГУР

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 12:39
Покушение на офицера ГУР в Киеве - СБУ задержала киллера ФСБ
Задержание киллера. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины в Киеве разоблачила агента ФСБ. Она предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 26 декабря.

Реклама
Читайте также:

Спецоперация в Киеве

С помощью многоэтапной спецоперации СБУ был разоблачен агент ФСБ, который пытался ликвидировать офицера ГУР МО в центе Киева. Задержали киллера уже тогда, когда он достал пистолет и прицелился в украинского военного. Это происходило в одном из киевский заведений.

Как выяснило расследование, покушение на убийство пытался выполнить 28-летний гражданин страны в Центральной Азии. Россия завербовала его в родной стране — он искал легкие заработки в Telegram. Проинструктированный преступник в Украине выдал себя за туриста и сначала остановился на Николаевщине. Он приобрел смартфоны и SIM-карты для связи с ФСБ.

Затем киллер приехал в Киев и получил фото украинского военного, приблизительную геолокацию и координаты тайника с пистолетом. ФСБ пообещала ему 50 тыс. долларов США и легализацию в одном из государств Европы. Вражеский агент находится под стражей — ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что СБУ разоблачила вражеского информатора, который помогал РФ атаковать Константиновку в Донецкой области.

Ранее мы также информировали, что в Житомирской области СБУ и Нациполиция задержали российского агента, который организовал теракт в Коростышеве.

СБУ Киев ФСБ ГУР ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации