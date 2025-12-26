Покушение на офицера ГУР в Киеве - СБУ задержала киллера ФСБ

Задержание киллера. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины в Киеве разоблачила агента ФСБ. Она предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 26 декабря.

Реклама

Читайте также:

Спецоперация в Киеве

С помощью многоэтапной спецоперации СБУ был разоблачен агент ФСБ, который пытался ликвидировать офицера ГУР МО в центе Киева. Задержали киллера уже тогда, когда он достал пистолет и прицелился в украинского военного. Это происходило в одном из киевский заведений.

Как выяснило расследование, покушение на убийство пытался выполнить 28-летний гражданин страны в Центральной Азии. Россия завербовала его в родной стране — он искал легкие заработки в Telegram. Проинструктированный преступник в Украине выдал себя за туриста и сначала остановился на Николаевщине. Он приобрел смартфоны и SIM-карты для связи с ФСБ.

Затем киллер приехал в Киев и получил фото украинского военного, приблизительную геолокацию и координаты тайника с пистолетом. ФСБ пообещала ему 50 тыс. долларов США и легализацию в одном из государств Европы. Вражеский агент находится под стражей — ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что СБУ разоблачила вражеского информатора, который помогал РФ атаковать Константиновку в Донецкой области.

Ранее мы также информировали, что в Житомирской области СБУ и Нациполиция задержали российского агента, который организовал теракт в Коростышеве.