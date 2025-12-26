Відео
Головна Київ У Києві затримали кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР

У Києві затримали кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 12:39
Замах на офіцера ГУР у Києві — СБУ затримала кілера ФСБ
Затримання кілера. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України у Києві викрила агента ФСБ. Вона запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 26 грудня.

Читайте також:

Спецоперація у Києві

За допомогою багатоетапної спецоперації СБУ було викрито агента ФСБ, який намагався ліквідувати офіцера ГУР МО у центі Києва. Затримали кілера вже тоді, коли він дістав пістолет і прицілився в українського військового. Це відбувалось в одному із київський закладів.

Як з'ясувало розслідування, замах на вбивство намагався виконати 28-річний громадянин країни у Центральній Азії. Росія завербувала його у рідній країні — він шукав легкі заробітки у Telegram. Проінструктований злочинець в Україні видав себе за туриста та спочатку зупинився на Миколаївщині. Він придбав смартфони та SIM-карти для зв’язку з ФСБ.

Потім кілер приїхав у Київ та отримав фото українського військового, приблизну геолокацію та координати схрону з пістолетом. ФСБ пообіцяла йому 50 тис. доларів США та легалізацію в одній з держав Європи. Ворожий агент перебуває під вартою — йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що СБУ викрила ворожого інформатора, який допомагав РФ атакувати Костянтинівку на Донеччині. 

Раніше ми також інформували, що у Житомирській області СБУ та Націполіція затримали російського агента, який організував теракт у Коростишеві.

СБУ Київ ФСБ ГУР ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
