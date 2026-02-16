Видео
Главная Киев В Киеве задержали мужчину по делу о фальшивых медсправках для ВВК

В Киеве задержали мужчину по делу о фальшивых медсправках для ВВК

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 11:21
Фальшивые диагнозы для ВВК — в Киеве разоблачили посредника
Врач вносит данные. Фото: Киевская городская прокуратура

Суд в Киеве избрал местному жителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога по делу о продаже поддельной "медицинской" отсрочки. Следователи утверждают, что подозреваемый предлагал военнообязанному "решить вопрос" через медиков Киевской городской клинической больницы № 18

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные от Киевской городской прокуратуры

Читайте также:

Мужчина за деньги предлагал оформлять липовые справки о лечении

Как сообщили в прокуратуре, мужчина обещал организовать фиктивное пребывание на стационаре, а после этого — выписку с набором диагнозов, которые должны были бы повлиять на решение ВВК. Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов США. В прокуратуре отмечают, что по схеме подозреваемого, клиента должны были бы признать непригодными к военной службе по состоянию здоровья и дать соответствующую отсрочку сроком на 6-12 месяцев.

null
Средства. Фото: Киевская городская прокуратура

По информации правоохранителей, за деньги военнослужащему должны были описать в справке тяжелое заболевание щитовидной железы, которое якобы требует ежедневного приема гормонов.

При этом средства, как сообщается, передавали не сразу, поэтому подозреваемый брал их частями, поэтапно. Финал договоренности, по версии следствия, наступил во время получения последнего платежа. Когда мужчина забирал 3 тысячи долларов США, его задержали. После этого в больнице изъяли медицинские документы "пациента", которого, по данным прокуроров, лечили только на бумаге от вымышленных болезней.

null
Задержание подозреваемого. Фото: Киевская городская прокуратура

В прокуратуре добавляют, что в рамках досудебного расследования отдельно дадут оценку действиям других лиц, в частности врачей, которые могли оформлять поддельные медицинские документы.

Напомним, недавно в Одессе задержали военнослужащего ТЦК, который за взятку предлагал мужчинам ликвидировать розыск и помочь с отсрочкой.

Также недавно НАБУ и САП разоблачили схему в Главном военном клиническом госпитале, где трудоустроили людей, которые ни дня там не проработали, но получали заработную плату.

Киев взятка прокуратура ВВК справка
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
