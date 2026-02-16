Фальшиві діагнози для ВЛК — у Києві викрили посередника

Лікар вносить дані. Фото: Київська міська прокуратура

Суд у Києві обрав місцевому мешканцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у справі про продаж підробленої "медичної" відстрочки. Слідчі стверджують, що підозрюваний пропонував військовозобов'язаному "вирішити питання" через медиків Київської міської клінічної лікарні № 18

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані від Київської міської прокуратури.

Чоловік за гроші пропонував оформлювати липові довідки про лікування

Як повідомили в прокуратурі, чоловік обіцяв організувати фіктивне перебування на стаціонарі, а після цього — виписку з набором діагнозів, які мали б вплинути на рішення ВЛК. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США. У прокуратурі зазначають, що за схемою підозрюваного, клієнта мали б визнати непридатними до військової служби за станом здоров'я та дати відповідну відстрочку терміном на 6-12 місяців.

Кошти. Фото: Київська міська прокуратура

За інформацією правоохоронців, за гроші військовослужбовцю мали описати в довідці тяжке захворювання щитоподібної залози, яке нібито потребує щоденного прийому гормонів.

При цьому кошти, як повідомляється, передавали не одразу, тому підозрюваний брав їх частинами, поетапно. Фінал домовленості, за версією слідства, настав під час отримання останнього платежу. Коли чоловік забирав 3 тисячі доларів США, його затримали. Після цього в лікарні вилучили медичні документи "пацієнта", якого, за даними прокурорів, лікували лише на папері від вигаданих хвороб.

Затримання підозрюваного. Фото: Київська міська прокуратура

У прокуратурі додають, що в межах досудового розслідування окремо дадуть оцінку діям інших осіб, зокрема лікарів, які могли оформлювати підроблені медичні документи.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали військовослужбовця ТЦК, який за хабар пропонував чоловікам ліквідувати розшук та допомогти з відстрочкою.

Також нещодавно НАБУ та САП викрили схему у Головному військовому клінічному госпіталі, де працевлаштували людей, які ні дня там не пропрацювали, але отримували заробітну плату.