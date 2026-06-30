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Главная Киев В Киеве задержали оккупационного "экс-министра" энергетики Крыма

В Киеве задержали оккупационного "экс-министра" энергетики Крыма

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 14:27
Бывшего министра энергетики Крыма задержала в Киеве СБУ
Задержание Сергея Колобова. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве оккупационного "экс-министра" энергетики Крыма, который работал на Россию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СБУ.

Задержание оккупационного "экс-министра" энергетики Крыма

В СБУ рассказали, что "экс-министр" пошел на сотрудничество с врагом после временного захвата Крыма в 2014 году. Сразу после аннексии он оформил российское гражданство и предложил оккупантам свою помощь. Далее местный гауляйтер Аксенов назначил его так называемым "министром топлива и энергетики Республики Крым".

На этой "должности" фигурант помогал оккупационной администрации РФ устанавливать контроль над стратегически важной энергетической инфраструктурой полуострова.

"Речь идет о Симферопольской и Севастопольской теплоэлектроцентрали, Таврической ТЭС, сети солнечных и ветровых электростанций, газопроводах и газокомпрессорных станциях, нефтебазах и нефтетерминалах в Керчи и Феодосии", — отметили в спецслужбе.

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Также в течение двух лет после "назначения" злоумышленник пытался интегрировать и "перерегистрировать" крымские энергоактивы в соответствии с законодательством страны-агрессора. После "увольнения" из оккупационного правительства фигурант продолжил работать в интересах кремлевского режима, возглавив ряд местных компаний добывающей отрасли.

Фигуранта задержали в Киеве, куда он приехал для решения личных дел. Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружили российские паспорта, банковские карты и документы с доказательствами работы на РФ.

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Российские паспорта, найденные у злоумышленника. Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, спецслужба не назвала имени коллаборанта, но РБК-Украина со ссылкой на источники сообщила, что речь идет о Колобове Сергее Ивановиче.

Как писали Новини.LIVE, ранее СБУ задержала агента РФ, который корректировал удар по Киеву 24 мая. Его поймали "на горячем", когда он проводил доразведку возле объекта.

Также в Киеве задержали еще одного участника подготовки покушения на должностное лицо ГУР. Бывший 34-летний военный выполнял роль посредника между российскими спецслужбами и организатором преступления.

СБУ Киев Коллаборант
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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