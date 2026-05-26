Корректировал удар по Киеву 24 мая: СБУ задержала агента РФ

Задержанный российский агент. Фото: СБУ

В понедельник, 25 мая, контрразведка СБУ задержала 18-летнего российского агента. Парень корректировал одну из наиболее масштабных атак РФ по Киеву в ночь на 24 мая текущего года. Злоумышленник попался на горячем: когда проводил доразведку возле объекта Минобороны и выяснял, к каким последствиям привел обстрел.

Об этом сообщила СБУ, передает Новини.LIVE.

Разоблачение агента РФ

По данным следствия, в поле зрения представителей российских спецслужб молодой киевлянин попал, когда искал легкого заработка в Telegram-каналах. В начале сотрудничества с врагом завербованный выполнял проверочное задание: выезжал в пригород столицы и на Google Maps обозначал транспортные коридоры, по которым перегоняли военную технику ВСУ. Впоследствии юноше поручили фиксировать последствия комбинированной атаки по Киеву и доложить о них россиянам.

"Агент прибыл к одному из объектов Минобороны, чтобы выяснить его внешнее состоянии после ночного удара", — отметили в Службе безопасности.

У фигуранта изъяли смартфон с подготовленными агентурными отчетами с подробным описанием последствий обстрела.

На данный момент коллаборационисту уже сообщили о подозрении в государственной измене. Юноше грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества. Во время досудебного расследования он будет находиться под стражей.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что РФ угрожает Киеву новыми массированными ударами. Оккупанты призывают киевлян не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Иностранным гражданам советуют "как можно скорее покинуть город".

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко сообщал, что в Киеве в результате массированной атаки в ночь на 24 мая пострадал 91 человек. По состоянию на вторую половину дня 25 мая киевляне продолжали обращаться за помощью медиков. Кроме того, было известно о двух пострадавших.