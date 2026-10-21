Энергетики возле поврежденного объекта. Фото: Укрэнерго

Из 11 трансформаторов на подстанциях, которые обеспечивают Киев и передают электроэнергию в другие регионы Украины, надлежащую защиту имеют только четыре. Остальные семь трансформаторов, а также часть другого важного оборудования остаются незащищенными, за что ответственность несет непосредственно правительство.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE, сообщает Новини.LIVE.

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Нагорняк рассказал о проблемах с защитой подстанций

По словам нардепа, в течение последней недели он ознакомился с ситуацией на четырех электрических подстанциях. Результаты проверки депутат назвал неудовлетворительными. Речь идет о трансформаторах класса напряжения 330/110 кВ, которые обеспечивают распределение и передачу электроэнергии в столицу, а также ее транзит в центральные и восточные области.

"Из одиннадцати трансформаторов 330 на 110 кВ защищены четыре", — сообщил Нагорняк.

По словам нардепа, без надлежащей защиты остаются не только семь силовых трансформаторов, но и трансформаторы тока и релейное оборудование.

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Нагорняк подчеркнул, что проблемы с защитой критически важного оборудования существуют непосредственно вблизи столицы, где работают центральные органы власти.

Парламентарий высказал претензии к премьер-министру, министру энергетики и другим чиновникам, ответственным за подготовку энергетической инфраструктуры.

"И это все ответственность непосредственно правительства", — заявил нардеп.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о прямом попадании российского беспилотника в жилой дом в Святошинском районе Киева. В результате атаки в многоэтажке возник пожар и были повреждены квартиры. На месте работали спасатели и другие экстренные службы.

Также Новини.LIVE писал, что в Деснянском районе столицы во время российской атаки упал беспилотник. После падения обломков загорелись припаркованные автомобили.