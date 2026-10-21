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Головна Київ У Києві захищено лише чотири з 11 трансформаторів: нардеп

У Києві захищено лише чотири з 11 трансформаторів: нардеп

Ua ru
21 жовтня 2026 12:16
Ексклюзив
Нардеп звинуватив уряд у неналежному захисті підстанцій Києва Укренерго
Енергетики біля пошкодженого об'єкта. Фото: Укренерго

Із 11 трансформаторів на підстанціях, які забезпечують Київ та передають електроенергію до інших регіонів України, належний захист мають лише чотири. Решта сім трансформаторів, а також частина іншого важливого обладнання залишаються незахищеними, за що відповідальність несе безпосередньо уряд.

Про це заявив народний депутат України Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE, повідомляє Новини.LIVE.

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Нагорняк розповів про проблеми із захистом підстанцій

За словами нардепа, протягом останнього тижня він ознайомився із ситуацією на чотирьох електричних підстанціях. Результати перевірки депутат назвав незадовільними. Йдеться про трансформатори класу напруги 330/110 кВ, які забезпечують розподіл і передачу електроенергії до столиці, а також її транзит до центральних і східних областей.

"З одинадцяти трансформаторів 330 на 110 кВ захищених чотири", — повідомив Нагорняк.

За словами нардепа, без належного захисту залишаються не лише сім силових трансформаторів, а й трансформатори струму та релейне обладнання.

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Нагорняк наголосив, що проблеми із захистом критично важливого обладнання існують безпосередньо поблизу столиці, де працюють центральні органи влади.

Парламентар висловив претензії до прем'єр-міністра, міністра енергетики та інших урядовців, відповідальних за підготовку енергетичної інфраструктури.

"І це все відповідальність безпосередньо уряду", — заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про пряме влучання російського безпілотника в житловий будинок у Святошинському районі Києва. Внаслідок атаки в багатоповерхівці виникла пожежа та були пошкоджені квартири. На місці працювали рятувальники й інші екстрені служби.

Також Новини.LIVE писав, що в Деснянському районі столиці під час російської атаки впав безпілотник. Після падіння уламків загорілися припарковані автомобілі.

сфера енергетики енергетика відключення світла енергетики Сергій Нагорняк
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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