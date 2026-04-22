Главная Киев В Киеве завтра будет бушевать штормовой ветер и ливень: прогноз погоды

Дата публикации 22 апреля 2026 14:54
Какой будет погода в Киеве 23 апреля: похолодание и дождь в столице
Ветреная погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 23 апреля, жителей Киева и области ждет пасмурная и прохладная погода с дождем. Синоптики также предупреждают о сильном шквальном ветре, порывы которого будут достигать 20 м/с.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 23 апреля

Если ночью в регионе будет преобладать сухая погода без осадков, то уже днем ситуация изменится - начнется дождь, который продлится до вечера. Температурные показатели будут оставаться на довольно низком уровне.

Температурная карта Киевской области 23 апреля. Фото: скриншот

В Киевской области ночью столбики термометров покажут +1...+6°C, днем воздух прогреется лишь до +6...+11°C.

В Киеве: ночная температура составит +4...+6°C, а максимальная дневная — +7...+9°C.

Читайте также:
Погода в Киеве 23 апреля. Фото: Метеопост

В течение суток будет преобладать западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Однако ожидаются сильные порывы до 15-20 м/с.

Жителям столицы и области настоятельно рекомендуют быть осторожными: не парковать автомобили под большими деревьями или рекламными щитами, а также избегать прогулок вблизи линий электропередач и старых конструкций.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве установили седьмую жертву террориста, который убил прохожих 18 апреля в Голосеевском районе. Им оказался дворник одного из дворов многоэтажки, который ценой собственной жизни спас ребенка от пуль.

Также правоохранители раскрыли содержимое телефона киевского террориста. Стрелок часто снимал на видео, как пользуется оружием, ссорился с соседями и называл себя "русским генералом".

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
