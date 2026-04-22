Какой будет погода в Киеве 23 апреля: похолодание и дождь в столице

В четверг, 23 апреля, жителей Киева и области ждет пасмурная и прохладная погода с дождем. Синоптики также предупреждают о сильном шквальном ветре, порывы которого будут достигать 20 м/с.

Погода в Киеве 23 апреля

Если ночью в регионе будет преобладать сухая погода без осадков, то уже днем ситуация изменится - начнется дождь, который продлится до вечера. Температурные показатели будут оставаться на довольно низком уровне.

В Киевской области ночью столбики термометров покажут +1...+6°C, днем воздух прогреется лишь до +6...+11°C.

В Киеве: ночная температура составит +4...+6°C, а максимальная дневная — +7...+9°C.

В течение суток будет преобладать западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Однако ожидаются сильные порывы до 15-20 м/с.

Жителям столицы и области настоятельно рекомендуют быть осторожными: не парковать автомобили под большими деревьями или рекламными щитами, а также избегать прогулок вблизи линий электропередач и старых конструкций.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве установили седьмую жертву террориста, который убил прохожих 18 апреля в Голосеевском районе. Им оказался дворник одного из дворов многоэтажки, который ценой собственной жизни спас ребенка от пуль.

Также правоохранители раскрыли содержимое телефона киевского террориста. Стрелок часто снимал на видео, как пользуется оружием, ссорился с соседями и называл себя "русским генералом".