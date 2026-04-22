Якою буде погода в Києві 23 квітня: похолодання та дощ у столиці

У четвер, 23 квітня, на мешканців Києва та області чекає похмура і прохолодна погода з дощем. Синоптики також попереджають про сильний шквальний вітер, пориви якого сягатимуть 20 м/с.

Погода в Києві 23 квітня

Якщо вночі в регіоні переважатиме суха погода без опадів, то вже вдень ситуація зміниться — розпочнеться дощ, який триватиме до вечора. Температурні показники залишатимуться на доволі низькому рівні.

У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть +1...+6°C, вдень повітря прогріється лише до +6...+11°C.

У Києві: нічна температура становитиме +4...+6°C, а максимальна денна — +7...+9°C.

Протягом доби переважатиме західний та північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Однак очікуються сильні пориви до 15-20 м/с.

Мешканцям столиці та області наполегливо рекомендують бути обережними: не паркувати автомобілі під великими деревами чи рекламними щитами, а також уникати прогулянок поблизу ліній електропередач та старих конструкцій.

