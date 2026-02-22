Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Синоптики предупредили о серьезной непогоде в Киеве завтра

Синоптики предупредили о серьезной непогоде в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 17:04
Прогноз погоды в Киеве на 23 февраля от Укргидрометцентра
Женщина зимой на улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики предупреждают жителей Киева и области о плохих погодных условиях в понедельник, 23 февраля. В регионе объявлена опасность из-за сильной гололедицы и налипания мокрого снега.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Украинского гидрометеорологического центра.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 23 февраля

В Киеве в понедельник будет облачная погода. Ожидается мокрый снег, который местами будет заменять дождь. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на понеділок, 23 лютого, для Києві та Київської області
Прогноз погоды в Киеве на 23 февраля. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью и днем в столице будет держаться около 0 °С. В Киевской области ночью и днем синоптики прогнозируют -3...+2 °С.

Синоптики предупреждают жителей столицы об опасных метеорологических явлениях в понедельник, 23 февраля. Ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на понеділок, 23 лютого, для Києві та Київської області
Предупреждение об опасности в Киеве 23 февраля. Фото: скриншот

Из-за плохих погодных условий может осложниться работа энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Кроме того, могут быть проблемы с движением транспорта.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в понедельник, 23 февраля, в Украине будет потепление. Кое-где температура воздуха днем поднимется до +8°C. В то же время ночные морозы вызовут гололедицу на дорогах.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха спрогнозировала потепление в Украине. По ее словам, уже с 23 февраля морозы и холод начнут идти на спад.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

погода Киев Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации