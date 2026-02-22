Прогноз погоды в Киеве на 23 февраля от Укргидрометцентра

Синоптики предупредили о серьезной непогоде в Киеве завтра
Синоптики предупреждают жителей Киева и области о плохих погодных условиях в понедельник, 23 февраля. В регионе объявлена опасность из-за сильной гололедицы и налипания мокрого снега.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Украинского гидрометеорологического центра.
Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 23 февраля
В Киеве в понедельник будет облачная погода. Ожидается мокрый снег, который местами будет заменять дождь. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью и днем в столице будет держаться около 0 °С. В Киевской области ночью и днем синоптики прогнозируют -3...+2 °С.
Синоптики предупреждают жителей столицы об опасных метеорологических явлениях в понедельник, 23 февраля. Ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Из-за плохих погодных условий может осложниться работа энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Кроме того, могут быть проблемы с движением транспорта.
Погода в Украине
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в понедельник, 23 февраля, в Украине будет потепление. Кое-где температура воздуха днем поднимется до +8°C. В то же время ночные морозы вызовут гололедицу на дорогах.
Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха спрогнозировала потепление в Украине. По ее словам, уже с 23 февраля морозы и холод начнут идти на спад.
