Якою буде погода у Києві 23 лютого — прогноз Укргідрометцентру

У Києві завтра оголошено небезпеку через складні погодні умови
Останній тиждень лютого для киян розпочнеться з поганої погоди. У понеділок, 23 лютого, в столиці оголошено небезпеку через ожеледицю та налипання мокрого снігу.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Українського гідрометеорологічного центру.
Прогноз погоди в Києві та Київській області на 23 лютого
У Києві в понеділок буде хмарна погода. Очікується мокрий сніг, який місцями замінюватиме дощ. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі та вдень у столиці буде триматися близько 0 °С. У Київській області вночі та вдень синоптики прогнозують -3...+2 °С.
Синоптики попереджають жителів столиці про небезпечні метеорологічні явища у понеділок, 23 лютого. Очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Через погані погодні умови може ускладнитися робота енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Крім того, можуть бути проблеми з рухом транспорту.
Погода в Україні
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок, 23 лютого, в Україні буде потепління. Подекуди температура повітря вдень підніметься до +8°C. Водночас нічні морози спричинять ожеледицю на дорогах.
Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха спрогнозувала потепління в Україні. За її словами, вже з 23 лютого морози та холод почнуть йти на спад.
Читайте Новини.LIVE!