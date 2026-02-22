Відео
У Києві завтра оголошено небезпеку через складні погодні умови

У Києві завтра оголошено небезпеку через складні погодні умови

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 17:04
Якою буде погода у Києві 23 лютого — прогноз Укргідрометцентру
Жінка взимку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Останній тиждень лютого для киян розпочнеться з поганої погоди. У понеділок, 23 лютого, в столиці оголошено небезпеку через ожеледицю та налипання мокрого снігу.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Українського гідрометеорологічного центру.

Читайте також:

Прогноз погоди в Києві та Київській області на 23 лютого

У Києві в понеділок буде хмарна погода. Очікується мокрий сніг, який місцями замінюватиме дощ. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на понеділок, 23 лютого, для Києві та Київської області
Прогноз погоди в Києві на 23 лютого. Фото: скриншот

Температура повітря вночі та вдень у столиці буде триматися близько 0 °С. У Київській області вночі та вдень синоптики прогнозують -3...+2 °С.

Синоптики попереджають жителів столиці про небезпечні метеорологічні явища у понеділок, 23 лютого. Очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпеку в Києві 23 лютого. Фото: скриншот

Через погані погодні умови може ускладнитися робота енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Крім того, можуть бути проблеми з рухом транспорту.

Погода в Україні

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок, 23 лютого, в Україні буде потепління. Подекуди температура повітря вдень підніметься до +8°C. Водночас нічні морози спричинять ожеледицю на дорогах.

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха спрогнозувала потепління в Україні. За її словами, вже з 23 лютого морози та холод почнуть йти на спад.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
