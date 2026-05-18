Главная Киев В Киеве женщина расстреляла мужчину за просьбу не шуметь

В Киеве женщина расстреляла мужчину за просьбу не шуметь

Дата публикации 18 мая 2026 08:56
В Киеве женщина расстреляла мужчину за просьбу не шуметь
Задержана подозреваемая. Фото: Нацполиция Украины

В Киеве 43-летняя женщина выстрелила в местного жителя после того, как он попросил ее компанию вести себя тише. Сейчас 27-летний пострадавший находится под наблюдением врачей с ранениями живота и руки, а самой нападающей грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в г. Киеве, передает Новини.LIVE.

В Киеве женщина выстрелила из пистолета по мужчине из-за замечания

Обычная просьба уменьшить шум во дворе на проспекте Академика Королева едва не стоила жизни 27-летнему киевлянину. Мужчина решил сделать замечание громкой компании мужчин и женщин, которые устроили отдых под его домом. Словесный конфликт мгновенно перерос в стрельбу: 43-летняя участница компании выхватила пистолет и произвела несколько выстрелов в сторону потерпевшего, после чего сразу скрылась с места происшествия.

Патроны. Фото: Нацполиция Украины

Об инциденте правоохранителям Святошинского управления полиции сообщил врач скорой медицинской помощи. Медики обнаружили раненого мужчину прямо в его квартире. Оттуда пострадавшего срочно госпитализировали с огнестрельными поражениями живота и руки.

Пистолет из которого женщина осуществила выстрелы. Фото: Нацполиция Украины

Женщину удалось задержать в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обысков по месту жительства фигурантки следователи нашли пистолет, а также патроны к нему. Сейчас весь изъятый арсенал передали экспертам для детального исследования.

Если вину 43-летней женщины докажут в суде, санкция статьи предусматривает для нее наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Новини.LIVE ранее писал о том, что в Киеве в Соломенском районе мужчина угрожал пистолетом пенсионеру, потому что тот пришел жаловаться на его собаку.

Также несколькими днями ранее в Подольском районе Киева мужчина выстрелил в другого. Сначала между ними произошла драка, которая переросла в стрельбу.

Киев стрельба полиция
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
