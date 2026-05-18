У Києві жінка розстріляла чоловіка за прохання не шуміти

Дата публікації: 18 травня 2026 08:56
Затримана підозрювана. Фото: Нацполіція України

У Києві 43-річна жінка вистрілила у місцевого мешканця після того, як він попросив її компанію поводитися тихше. Наразі 27-річний потерпілий перебуває під наглядом лікарів із пораненнями живота та руки, а самій нападниці загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в м. Києві, передає Новини.LIVE.

Звичайне прохання зменшити шум у дворі на проспекті Академіка Корольова ледь не коштувало життя 27-річному киянину. Чоловік вирішив зробити зауваження гучній компанії чоловіків та жінок, які влаштували відпочинок під його будинком. Словесний конфлікт миттєво переріс у стрілянину: 43-річна учасниця компанії вихопила пістолет і здійснила кілька пострілів у бік потерпілого, після чого одразу втекла з місця події.

Набої. Фото: Нацполіція України

Про інцидент правоохоронцям Святошинського управління поліції повідомив лікар швидкої медичної допомоги. Медики виявили пораненого чоловіка просто в його квартирі. Звідти потерпілого терміново госпіталізували з вогнепальними ураженнями живота та руки.

Пістолет з якого жінка здійснила постріли. Фото: Нацполіція України

Жінку вдалося затримати в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки слідчі знайшли  пістолет, а також набої до нього. Наразі весь вилучений арсенал передали експертам для детального дослідження.

Якщо провину 43-річної жінки доведуть у суді, санкція статті передбачає для неї покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Новини.LIVE раніше писав про те, що у Києві в Солом'янському районі чоловік погрожував пістолетом пенсіонеру, бо той прийшов скаржитися на його собаку. 

Також кількома днями раніше в Подільському районі Києва чоловік вистрілив в іншого. Спочатку між ними сталася бійка, яка переросла у стрілянину.

Київ стрілянина поліція
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
