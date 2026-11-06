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Главная Киев В Киеве жители Виноградаря перекрыли дорогу из-за отсутствия света

В Киеве жители Виноградаря перекрыли дорогу из-за отсутствия света

Ua ru
6 ноября 2026 11:16
В Киеве жители перекрыли дорогу после трёх суток без света "Суспільне"
Люди перекрыли дорогу. Фото иллюстративное: "Суспільне"

В Киеве жители жилого массива Виноградарь перекрыли дорогу в знак протеста против длительных отключений электроэнергии. По словам местных жителей, в их домах нет света уже третьи сутки, а из-за акции протеста возникли пробки.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

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Перекрытие дороги
Один из энергетических объектов. Фото иллюстративное: Укренерго

Жители Виноградаря перекрыли дорогу из-за отключения света

По информации источников, жители Виноградаря вышли на протест из-за длительного отсутствия электроснабжения.

Люди жалуются, что остаются без электроэнергии уже третьи сутки. Из-за этого они решили перекрыть дорогу, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В результате акции движение автомобилей на участке, где проходит протест, существенно затруднено.

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Сейчас дорогу перекрывают несколько десятков человек.

Отметим, что сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны, но причиной отключений стали российские обстрелы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал, что 4 ноября киевляне перекрыли проезжую часть из-за длительного отключения электроэнергии. Зеленский обсудил ситуацию с премьер-министром и главой МВД, после чего на аварийный объект направили необходимых специалистов.

Также Новини.LIVE сообщал, что Андрей Витренко раскритиковал подготовку Киева к отопительному сезону. В прошлом году на генераторы и частотные преобразователи для "Киевводоканала" выделили 300 млн грн, однако оборудования до сих пор нет.

электроснабжение энергетика отключения света Электричество отключения
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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