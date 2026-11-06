В Киеве жители Виноградаря перекрыли дорогу из-за отсутствия света
В Киеве жители жилого массива Виноградарь перекрыли дорогу в знак протеста против длительных отключений электроэнергии. По словам местных жителей, в их домах нет света уже третьи сутки, а из-за акции протеста возникли пробки.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE.
Жители Виноградаря перекрыли дорогу из-за отключения света
По информации источников, жители Виноградаря вышли на протест из-за длительного отсутствия электроснабжения.
Люди жалуются, что остаются без электроэнергии уже третьи сутки. Из-за этого они решили перекрыть дорогу, чтобы привлечь внимание к проблеме.
В результате акции движение автомобилей на участке, где проходит протест, существенно затруднено.
Сейчас дорогу перекрывают несколько десятков человек.
Отметим, что сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны, но причиной отключений стали российские обстрелы.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал, что 4 ноября киевляне перекрыли проезжую часть из-за длительного отключения электроэнергии. Зеленский обсудил ситуацию с премьер-министром и главой МВД, после чего на аварийный объект направили необходимых специалистов.
Также Новини.LIVE сообщал, что Андрей Витренко раскритиковал подготовку Киева к отопительному сезону. В прошлом году на генераторы и частотные преобразователи для "Киевводоканала" выделили 300 млн грн, однако оборудования до сих пор нет.