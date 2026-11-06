Люди перекрили дорогу. Фото ілюстративне: "Суспільне"

У Києві жителі житлового масиву Виноградар перекрили дорогу на знак протесту проти тривалих відключень електроенергії. За словами місцевих мешканців, у їхніх будинках світла немає вже третю добу, а через акцію протесту виникли затори.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

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Один із енергетичних об'єктів. Фото ілюстративне: Укренерго

Жителі Виноградаря перекрили дорогу через відключення світла

За інформацією джерел, мешканці Виноградаря вийшли на протест через тривалу відсутність електропостачання.

Люди скаржаться, що залишаються без електроенергії вже третю добу. Через це вони вирішили перекрити дорогу, щоб привернути увагу до проблеми.

Унаслідок акції рух автомобілів на ділянці, де проходить протест, суттєво ускладнений.

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Наразі дорогу перекривають кілька десятків людей.

Зазначимо, що терміни відновлення електропостачання поки невідомі, але причиною цього стали російські обстріли.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, що 4 листопада кияни перекрили проїжджу частину через тривале відключення електроенергії. Зеленський обговорив ситуацію з прем'єр-міністром і керівником МВС, після чого на аварійний об'єкт направили необхідних фахівців.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Андрій Вітренко розкритикував підготовку Києва до опалювального сезону. Торік на генератори та частотні перетворювачі для "Київводоканалу" виділили 300 млн грн, однак обладнання досі немає.