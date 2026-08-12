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Главная Киев В киевских супермаркетах из-за обстрелов исчезли овощи и фрукты

В киевских супермаркетах из-за обстрелов исчезли овощи и фрукты

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 13:05
Дефицит овощей в Киеве: как работают супермаркеты после ударов РФ по складам
Сообщение о нехватке тары из-за нападений на склады супермаркетов. Фото: УНИАН

В результате ночной массированной атаки РФ 5 августа в Киеве и области пострадали четыре логистических центра компании Fozzy Group, где погибли несколько сотрудников компании. Кроме того, из-за атаки в столичных супермаркетах возник дефицит некоторых продуктов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал журналист Александр Саюн.

Полки супермаркетов пусты из-за атак России на продуктовые склады

Больше всего пострадали склады с овощами, фруктами, зеленью и молочными продуктами, требующими особого температурного режима. Из-за этого маршруты пришлось срочно менять, поэтому доставка отдельных категорий товаров замедлилась.

"Находимся в одном из столичных супермаркетов на Контрактовой площади. На отдельных полках не хватает части товаров, некоторые позиции появляются с задержкой", — отметил журналист.

Кое-где вместо привычного ассортимента свежих продуктов пустые стеллажи частично заполнили снеками, водой и пивом. Из овощей на полках остались преимущественно лук, капуста и чеснок, а кое-где предлагают единичные остатки бананов по цене 62,90 грн за килограмм.

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Кое-где на пустых местах магазины разместили таблички:«Дорогие гости, из-за вражеских атак на нашу логистическую инфраструктуру доставка некоторых товаров занимает больше времени. Мы всё привезем, не в первый раз справимся».

Покупатели же рассказали, что заметили дефицит и стараются покупать овощи и фрукты на рынках у местных продавцов, а также занимаются консервированием и засолкой, поскольку не знают, когда ситуация стабилизируется.

В то же время в Fozzy Group подчеркивают, что магазины продолжают работу, логистические процессы перестраивают, меняют маршруты, привлекают дополнительных партнеров и перераспределяют товарные потоки между уцелевшими складами.

Эксперты отмечают, что ситуация возникла не из-за глобального дефицита продовольствия, а из-за временного сокращения ассортимента и задержек с доставкой отдельных позиций.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, пострадали не только магазины с продуктами питания. Ведь масштабная российская атака в ночь на 5 августа нанесла сокрушительные удары по бизнесу, уничтожив склады и логистические хабы таких известных компаний, как PUMA, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY.

Вместе с тем в Киеве сложилась сложная ситуация с подготовкой к зиме. Из-за критических разрушений столичных ТЭЦ и постоянной угрозы новых вражеских обстрелов киевлянам советуют готовиться к тяжелой зиме с прогнозируемой температурой в квартирах на уровне +12...+15 °C, поскольку экстренные ремонты покроют лишь часть дефицита тепла.

В то же время депутат Киевсовета Андрей Витренко предупредил, что часть школ Киева рискует не начать работу 1 сентября из-за последствий ударов и отсутствия финансирования, поскольку городские власти до сих пор не провели сессию для выделения средств на ремонты.

Киев продукты дефицит супермаркет эфир Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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