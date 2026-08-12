Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У супермаркетах Києва через обстріли зникли овочі та фрукти

У супермаркетах Києва через обстріли зникли овочі та фрукти

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 13:05
Дефіцит овочів у Києві: як працюють супермаркети після ударів РФ по складах
Оголошення про брак тари через атаки по складах супермаркетів. Фото: УНІАН

Унаслідок нічної масованої атаки РФ 5 серпня у Києві та області постраждали чотири логістичні центри компанії Fozzy Group, де загинуло кілька працівників компанії. Окрім того, через атаку виник дефіцит деяких продуктів у столичних супермаркетах.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів журналіст Олександр Саюн.

Полиці супермаркетів пусті через атаки Росії по продуктових складах

Найбільше постраждали склади з овочами, фруктами, зеленню та молочними виробами, що потребують особливого температурного режиму. Через це маршрути довелося терміново змінювати, тому доставка окремих категорій товарів сповільнилася.

"Перебуваємо в одному із столичних супермаркетів на Контрактовій площі. На окремих полицях бракує частини товарів, деякі позиції з'являються із затримкою", — зазначив журналіст.

Подекуди замість звичного асортименту свіжих продуктів порожні стелажі частково заповнили снеками, водою та пивом. З овочів на полицях залишилися переважно цибуля, капуста та часник, а подекуди пропонують поодинокі залишки бананів ціною по 62,90 грн за кілограм.

Читайте також:

Де-ін-де на порожніх місцях магазини встановили позначки: "Любі гості, через наші такі ворожі атаки на нашу логістичну інфраструктуру, деякі товари потребують більше часу на доставку. Ми все привеземо, не вперше впораємось".

Покупці ж розповіли, що помітили дефіцит і намагаються купувати овочі та фрукти на ринках у продавців на ринку, а також роблять консервацію та засолювання, оскільки не знають, коли ситуація стабілізується.

Водночас у Fozzy Group наголошують, що магазини продовжують роботу, логістичні процеси перебудовують, змінюють маршрути, залучають додаткових партнерів і перерозподіляють товарні потоки між уцілілими складами.

Експерти зауважують, що ситуація виникла не через глобальний дефіцит продовольства, а про тимчасове скорочення асортименту та затримки з доставкою окремих позицій.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, постраждали не лише магазини з продуктами харчування. Адже масштабна російська атака в ніч проти 5 серпня завдала нищівних ударів по бізнесу, знищивши склади та логістичні хаби таких відомих компаній, як PUMA, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY, "Маркет Траш" і "Тойота-Україна".

Разом з тим у Києві виникла складна ситуація щодо підготовки до зими. Через критичні руйнування столичних ТЕЦ та постійну загрозу нових ворожих обстрілів киянам радять готуватися до важкої зими з прогнозованою температурою в квартирах на рівні +12...+15°C, оскільки екстрені ремонти покриють лише частину дефіциту тепла.

Водночас депутат Київради Андрій Вітренко попередив, що частина шкіл Києва ризикує не розпочати роботу 1 вересня через наслідки ударів та відсутність фінансування, бо міська влада досі не провела сесію для виділення грошей на ремонти.

Київ продукти дефіцит супермаркет ефір Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації