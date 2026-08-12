Дефіцит овочів у Києві: як працюють супермаркети після ударів РФ по складах

Оголошення про брак тари через атаки по складах супермаркетів. Фото: УНІАН

Унаслідок нічної масованої атаки РФ 5 серпня у Києві та області постраждали чотири логістичні центри компанії Fozzy Group, де загинуло кілька працівників компанії. Окрім того, через атаку виник дефіцит деяких продуктів у столичних супермаркетах.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів журналіст Олександр Саюн.

Полиці супермаркетів пусті через атаки Росії по продуктових складах

Найбільше постраждали склади з овочами, фруктами, зеленню та молочними виробами, що потребують особливого температурного режиму. Через це маршрути довелося терміново змінювати, тому доставка окремих категорій товарів сповільнилася.

"Перебуваємо в одному із столичних супермаркетів на Контрактовій площі. На окремих полицях бракує частини товарів, деякі позиції з'являються із затримкою", — зазначив журналіст.

Подекуди замість звичного асортименту свіжих продуктів порожні стелажі частково заповнили снеками, водою та пивом. З овочів на полицях залишилися переважно цибуля, капуста та часник, а подекуди пропонують поодинокі залишки бананів ціною по 62,90 грн за кілограм.

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Де-ін-де на порожніх місцях магазини встановили позначки: "Любі гості, через наші такі ворожі атаки на нашу логістичну інфраструктуру, деякі товари потребують більше часу на доставку. Ми все привеземо, не вперше впораємось".

Покупці ж розповіли, що помітили дефіцит і намагаються купувати овочі та фрукти на ринках у продавців на ринку, а також роблять консервацію та засолювання, оскільки не знають, коли ситуація стабілізується.

Водночас у Fozzy Group наголошують, що магазини продовжують роботу, логістичні процеси перебудовують, змінюють маршрути, залучають додаткових партнерів і перерозподіляють товарні потоки між уцілілими складами.

Експерти зауважують, що ситуація виникла не через глобальний дефіцит продовольства, а про тимчасове скорочення асортименту та затримки з доставкою окремих позицій.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, постраждали не лише магазини з продуктами харчування. Адже масштабна російська атака в ніч проти 5 серпня завдала нищівних ударів по бізнесу, знищивши склади та логістичні хаби таких відомих компаній, як PUMA, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY, "Маркет Траш" і "Тойота-Україна".

Разом з тим у Києві виникла складна ситуація щодо підготовки до зими. Через критичні руйнування столичних ТЕЦ та постійну загрозу нових ворожих обстрілів киянам радять готуватися до важкої зими з прогнозованою температурою в квартирах на рівні +12...+15°C, оскільки екстрені ремонти покриють лише частину дефіциту тепла.

Водночас депутат Київради Андрій Вітренко попередив, що частина шкіл Києва ризикує не розпочати роботу 1 вересня через наслідки ударів та відсутність фінансування, бо міська влада досі не провела сесію для виділення грошей на ремонти.