Нападение на Киевскую область 5 августа: ГСЧС ведет работы в семи местах

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киевской области

По состоянию на утро среды, 5 августа, в трёх районах Киевской области продолжается ликвидация последствий массированной российской атаки, жертвами которой стали 14 человек. Наибольшие разрушения и человеческие потери понесла Броварщина, где горят складские помещения, а в целом по области медицинской помощи нуждались 22 жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области, а также заявил председатель Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Атака на Киевскую область 5 августа привела к гибели более десятка человек

Жертвами ночной атаки стали 14 мирных жителей. Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, самые трагические последствия зафиксированы в Броварском районе — там погибли девять человек. Еще четверо человек стали жертвами обстрела в Бучанском районе, а в Фастовском районе вражеский удар унес одну жизнь.

Тушение пожара на одном из объектов. Фото: ГСЧС Киевской области

«Этой ночью Киевская область вновь пережила одну из самых трагических вражеских атак. Россия в очередной раз принесла смерть и разрушения на нашу землю, унося жизни мирных людей. За каждое такое преступление непременно последует справедливый ответ», — заявил глава ОГА, выразив соболезнования семьям погибших.

Что касается количества пострадавших, данные уточнялись: в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сначала сообщали о 27 пострадавших, однако по обновленной информации от областной администрации ранения получили 22 жителя. Из них 12 человек пострадали в Броварском районе, семеро — в Бучанском и трое — в Фастовском. Всем пострадавшим медики сейчас оказывают всю необходимую помощь.

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Пожар и повреждения в результате удара со стороны РФ. Фото: ГСЧС Киевской области

По данным ГСЧС, подразделения работают в общей сложности на семи участках. Больше всего очагов возгорания, а именно четыре, обнаружили в Броварском районе. Там масштабные пожары охватили складские здания непосредственно в городе Бровары, а также в селах Победа, Квитневое и поселке Великая Димерка.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киева

Еще на двух участках спасательные бригады задействованы в Бучанском районе. В селе Чайки специалисты продолжают тушить складское помещение, в Софиевской Борщаговке уже удалось потушить пламя на территории местного логистического предприятия. Кроме того, в Фастовском районе пожарные полностью потушили транспортные средства, загоревшиеся на одном из предприятий после вражеской атаки.

Как писали Новости.LIVE, в ночь на 5 августа российские войска совершили очередную атаку на Киев, выпустив менее чем за полчаса около 30 ракет различных типов, в том числе баллистических, в результате чего взрывы раздавались в большинстве районов города.

В частности, ночью 5 августа враг нанес по столице комбинированный удар с применением баллистических ракет и ударных беспилотников. В результате последствия обстрела были зафиксированы сразу в нескольких районах.