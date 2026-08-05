Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киевской области 14 погибших в результате ночной атаки: новые данные о последствиях

В Киевской области 14 погибших в результате ночной атаки: новые данные о последствиях

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 08:06
Нападение на Киевскую область 5 августа: ГСЧС ведет работы в семи местах
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киевской области

По состоянию на утро среды, 5 августа, в трёх районах Киевской области продолжается ликвидация последствий массированной российской атаки, жертвами которой стали 14 человек. Наибольшие разрушения и человеческие потери понесла Броварщина, где горят складские помещения, а в целом по области медицинской помощи нуждались 22 жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области, а также заявил председатель Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Атака на Киевскую область 5 августа привела к гибели более десятка человек

Жертвами ночной атаки стали 14 мирных жителей. Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, самые трагические последствия зафиксированы в Броварском районе — там погибли девять человек. Еще четверо человек стали жертвами обстрела в Бучанском районе, а в Фастовском районе вражеский удар унес одну жизнь.

Наслідки атаки по Києву 5 серпня
Тушение пожара на одном из объектов. Фото: ГСЧС Киевской области

«Этой ночью Киевская область вновь пережила одну из самых трагических вражеских атак. Россия в очередной раз принесла смерть и разрушения на нашу землю, унося жизни мирных людей. За каждое такое преступление непременно последует справедливый ответ», — заявил глава ОГА, выразив соболезнования семьям погибших.

Что касается количества пострадавших, данные уточнялись: в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сначала сообщали о 27 пострадавших, однако по обновленной информации от областной администрации ранения получили 22 жителя. Из них 12 человек пострадали в Броварском районе, семеро — в Бучанском и трое — в Фастовском. Всем пострадавшим медики сейчас оказывают всю необходимую помощь.

Читайте также:
Київська область вибухи 5 серпня
Пожар и повреждения в результате удара со стороны РФ. Фото: ГСЧС Киевской области

По данным ГСЧС, подразделения работают в общей сложности на семи участках. Больше всего очагов возгорания, а именно четыре, обнаружили в Броварском районе. Там масштабные пожары охватили складские здания непосредственно в городе Бровары, а также в селах Победа, Квитневое и поселке Великая Димерка.

Обстріл Київщини 5 серпня фото
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киева

Еще на двух участках спасательные бригады задействованы в Бучанском районе. В селе Чайки специалисты продолжают тушить складское помещение, в Софиевской Борщаговке уже удалось потушить пламя на территории местного логистического предприятия. Кроме того, в Фастовском районе пожарные полностью потушили транспортные средства, загоревшиеся на одном из предприятий после вражеской атаки.

Как писали Новости.LIVE, в ночь на 5 августа российские войска совершили очередную атаку на Киев, выпустив менее чем за полчаса около 30 ракет различных типов, в том числе баллистических, в результате чего взрывы раздавались в большинстве районов города.

В частности, ночью 5 августа враг нанес по столице комбинированный удар с применением баллистических ракет и ударных беспилотников. В результате последствия обстрела были зафиксированы сразу в нескольких районах.

Киев смерть Киевская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации