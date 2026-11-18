Спасатели потушили пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС

В среду, 18 ноября, в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области в результате атаки Вооруженных сил Российской Федерации пострадали четыре человека, среди которых есть ребенок. Атака вражеского беспилотника привела к разрушению жилых домов и пожарам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели на месте пожара в Киевской области. Фото: ГСЧС

Последствия российской атаки на Новые Петровцы

По информации ГСЧС, вражеский беспилотник попал в жилой район Новых Петровцев. В результате удара разрушены два частных жилых дома. На местах разрушений возникли пожары, к ликвидации которых привлекли спасателей.

Сотрудники ГСЧС спасли женщину, которая выжила после попадания российского дрона. Еще двух человек, среди которых был ребенок, спасли местные жители.

Сообщение о пожаре в Новых Петровцах. Фото: скриншот

В настоящее время пожары в Новых Петровцах полностью ликвидированы.

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Отметим, что аварийно-спасательные работы все еще продолжаются. Сотрудники ГСЧС разбирают завалы разрушенных домов и проливают поврежденные конструкции водой, чтобы предотвратить повторные возгорания.

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Также Новини.LIVE писал, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов сообщил о начале строительства понтонных переправ через Днепр в Киеве.