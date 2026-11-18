Рятувальники загасили пожежу на Київщині. Фото: ДСНС

У середу, 18 листопада, у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області внаслідок атаки Збройних сил Російської Федерації травмувалися четверо людей, серед яких є дитина. Атака ворожого безпілотника спричинила руйнування житлових будинків і пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Реклама

Рятувальники на місці пожежі на Київщині. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Нові Петрівці

За інформацією ДСНС, ворожий безпілотник влучив у житловий район Нових Петрівців. Унаслідок удару зруйновано два приватні житлові будинки. На місцях руйнувань виникли пожежі, до ліквідації яких залучили рятувальників.

Співробітники ДСНС врятували жінку, яка вижила після влучання російського дрона. Ще двох людей, серед яких була дитина, врятували місцеві мешканці.

Повідомлення про пожежу в Нових Петрівцях. Фото: скриншот

Наразі пожежі в Нових Петрівцях повністю ліквідовані.

Читайте також:

Зазначимо, що аварійно-рятувальні роботи досі тривають. Співробітники ДСНС розбирають завали зруйнованих будинків та проливають пошкоджені конструкції, щоб запобігти повторним займанням.

Новини Києва

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що в Києві тимчасово відключили камери автоматичної фіксації порушень ПДР на Північному та Південному мостах. Обладнання припинило роботу з 13:00 в обох напрямках руху через безпекові та технічні причини.

Також Новини.LIVE писав, що очільник Деснянської РДА Максим Бахматов повідомив про початок будівництва понтонних переправ через Дніпро в Києві.