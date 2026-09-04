Трагедия в селе Квитневое: из колодца извлекли тела двух мужчин

Спасатели извлекают тела. Фото: ГСЧС

В Белоцерковском районе из 20-метрового колодца извлекли тела двух местных жителей. Трагедия произошла 3 сентября в селе Квитневое Сквирской общины. Чтобы поднять погибших на поверхность, спасателям пришлось использовать специальное альпинистское снаряжение. Обстоятельства гибели мужчин выясняет полиция.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные пресс-службы ГСЧС Киевской области.

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В Киевской области двое мужчин утонули в колодце

Трагический случай произошел на территории Сквирской территориальной общины в селе Квитневое. На улице Тараса Шевченко на дне местного колодца обнаружили мертвыми двух мужчин. Глубина составляла около 20 метров, поэтому самостоятельно помочь людям или вытащить их на поверхность было невозможно.

Спасательная операция. Фото: ГСЧС Киевской области

Сотрудники ГСЧС Киевской области применили специальное альпинистское снаряжение. Специалисты спустились на глубину 20 метров, где находились люди, и поочередно подняли тела на поверхность.

По завершении спасательной операции тела обоих погибших сразу передали сотрудникам Национальной полиции. Теперь именно правоохранители проводят экспертизы и выясняют точные причины и обстоятельства, приведшие к падению мужчин в колодец.

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