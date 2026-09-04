Трагедія в селі Квітневе: з криниці витягли тіла двох чоловіків

Рятувальники витягують тіла. Фото: ДСНС

На Білоцерківщині з 20-метрової криниці дістали тіла двох місцевих жителів. Трагедія сталася 3 вересня в селі Квітневе Сквирської громади. Аби підняти загиблих на поверхню, рятувальникам довелося застосувати спеціальне верхолазне спорядження. Обставини загибелі чоловіків з'ясовує поліція.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані пресслужби ДСНС Київської області.

Реклама

У Київській області двоє чоловіків потонули в криниці

Трагічний випадок стався на території Сквирської територіальної громади в селі Квітневе. На вулиці Тараса Шевченка на дні місцевого колодязя виявили мертвими двох чоловіків. Глибина становила близько 20 метрів, тому самостійно допомогти людям чи витягти їх на поверхню було неможливо.

Рятувальна операція. Фото: ДСНС Київщини

Надзвичайники ДСНС Київщини застосували спеціальне верхолазне спорядження. Фахівці спустилися на 20-метрову глибину, де знаходилися люди, та по черзі здійснили підняття тіл на поверхню.

Після завершення рятувальної операції обох загиблих одразу передали співробітникам Національної поліції. Тепер саме правоохоронці проводять експертизи та з'ясовують точні причини й обставини, що призвели до потрапляння чоловіків у криницю.

Читайте також:

Новини.LIVE повідомляли, що Київ та Київщину можуть офіційно визнати прифронтовими територіями вже цього вересня. Кабмін зараз готує спеціальну постанову, яка передбачає пільги та підтримку для бізнесу.

Тим часом стали відомі наслідки російського удару по столиці 3 вересня. З'ясувалося, що поранення отримали десятеро людей, зокрема одна дитина. У Голосіївському районі ворожа атака зруйнувала дев'ятий поверх житлової багатоповерхівки.