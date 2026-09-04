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Головна Київ На Київщині двоє чоловіків загинули у 20-метровому колодязі

На Київщині двоє чоловіків загинули у 20-метровому колодязі

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4 вересня 2026 11:11
Трагедія в селі Квітневе: з криниці витягли тіла двох чоловіків
Рятувальники витягують тіла. Фото: ДСНС

На Білоцерківщині з 20-метрової криниці дістали тіла двох місцевих жителів. Трагедія сталася 3 вересня в селі Квітневе Сквирської громади. Аби підняти загиблих на поверхню, рятувальникам довелося застосувати спеціальне верхолазне спорядження. Обставини загибелі чоловіків з'ясовує поліція.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані пресслужби ДСНС Київської області. 

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У Київській області двоє чоловіків потонули в криниці

Трагічний випадок стався на території Сквирської територіальної громади в селі Квітневе. На вулиці Тараса Шевченка на дні місцевого колодязя виявили мертвими двох чоловіків. Глибина становила близько 20 метрів, тому самостійно допомогти людям чи витягти їх на поверхню було неможливо.

Київська область потонули люди
Рятувальна операція. Фото: ДСНС Київщини

Надзвичайники ДСНС Київщини застосували спеціальне верхолазне спорядження. Фахівці спустилися на 20-метрову глибину, де знаходилися люди, та по черзі здійснили підняття тіл на поверхню.

Після завершення рятувальної операції обох загиблих одразу передали співробітникам Національної поліції. Тепер саме правоохоронці проводять експертизи та з'ясовують точні причини й обставини, що призвели до потрапляння чоловіків у криницю.

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смерть ДСНС нещасний випадок Київська область рятувальники
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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