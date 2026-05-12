В Киевской области из-за дроновую атаку горел сад: фото последствий

Ночью, 12 мая, российские войска направили ударные беспилотники на Киевскую область. В результате этой атаки в Фастовском районе вспыхнула крыша детского сада и пострадал жилой сектор, однако обошлось без жертв среди населения.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные от ГСЧС Киева.
Россия ударила дронами по детскому саду в Фастовском районе Киевской области
Во время ночного нападения с применением беспилотных летательных аппаратов российские войска нанесли ущерб гражданским объектам в Киевской области. На этот раз под ударом оказался Фастовский район. Из-за вражеского обстрела там загорелась кровля детского сада.
Ударная волна нанесла ущерб и соседним жилым массивам. В четырехэтажном доме, расположенном рядом с детсадом, полностью выбило окна. Также повреждения получили еще два частных домовладения. Несмотря на разрушения зданий, ни один человек не пострадал, поэтому погибших или травмированных нет.
Сейчас на местах падения обломков работают все необходимые оперативные службы. Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют последствия ночного террора, тушат возгорания и проводят тщательное обследование поврежденной инфраструктуры.
Новини.LIVE писали о том, что сегодня, в ночь на 12 мая, Россия нарушила так называемое "перемирие", которое длилось три дня. Российские войска применили дроны по Киеву и области, в регионе раздавались громкие взрывы.