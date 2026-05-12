В Киевской области из-за дроновую атаку горел сад: фото последствий

В Киевской области из-за дроновую атаку горел сад: фото последствий

Дата публикации 12 мая 2026 08:01
Спасатели обследуют помещения детсада. Фото: ГСЧС Киева

Ночью, 12 мая, российские войска направили ударные беспилотники на Киевскую область. В результате этой атаки в Фастовском районе вспыхнула крыша детского сада и пострадал жилой сектор, однако обошлось без жертв среди населения.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные от ГСЧС Киева.

Россия ударила дронами по детскому саду в Фастовском районе Киевской области

Во время ночного нападения с применением беспилотных летательных аппаратов российские войска нанесли ущерб гражданским объектам в Киевской области. На этот раз под ударом оказался Фастовский район. Из-за вражеского обстрела там загорелась кровля детского сада.

Последствия удара дрона по детсаду. Фото: ГСЧС Киевской области
Повреждения внутри детсада. Фото: ГСЧС Киева

Ударная волна нанесла ущерб и соседним жилым массивам. В четырехэтажном доме, расположенном рядом с детсадом, полностью выбило окна. Также повреждения получили еще два частных домовладения. Несмотря на разрушения зданий, ни один человек не пострадал, поэтому погибших или травмированных нет.

Спасатели обследуют территорию. Фото: ГСЧС Киева

Сейчас на местах падения обломков работают все необходимые оперативные службы. Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют последствия ночного террора, тушат возгорания и проводят тщательное обследование поврежденной инфраструктуры.

Новини.LIVE писали о том, что сегодня, в ночь на 12 мая, Россия нарушила так называемое "перемирие", которое длилось три дня. Российские войска применили дроны по Киеву и области, в регионе раздавались громкие взрывы.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
