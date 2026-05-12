На Київщині через дронову атаку горів садок: фото наслідків

Рятувальники обстежують приміщення дитсадка. Фото: ДСНС Києва

Вночі, 12 травня, російські війська спрямували ударні безпілотники на Київську область. Унаслідок цієї атаки у Фастівському районі спалахнув дах дитячого садка та постраждав житловий сектор, проте минулося без жертв серед населення.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від ДСНС Києва.

Під час нічного нападу із застосуванням безпілотних літальних апаратів російські війська завдали шкоди цивільним об'єктам на Київщині. Цього разу під ударом опинився Фастівський район. Через ворожий обстріл там загорілася покрівля дитячого садка.

Наслідки удару дрону по дитсадку. Фото: ДСНС Київщини

Пошкодження всередині дитсадочка. Фото: ДСНС Києва

Ударна хвиля завдала шкоди і сусіднім житловим масивам. У чотириповерховому будинку, розташованому поруч із дитсадком, повністю вибило вікна. Також пошкоджень зазнали ще два приватні домоволодіння. Попри руйнування будівель, жодна людина не постраждала, тож загиблих чи травмованих немає.

Рятувальники обстежують територію. Фото: ДСНС Києва

Зараз на місцях падіння уламків працюють усі необхідні оперативні служби. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовують наслідки нічного терору, гасять займання та проводять ретельне обстеження пошкодженої інфраструктури.

Новини.LIVE писали про те, що сьогодні, у ніч проти 12 травня, Росія порушила так зване "перемир'я", яке тривало три дні. Російські війська застосували дрони по Києву та області, в регіоні лунали гучні вибухи.