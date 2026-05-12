Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині через дронову атаку горів садок: фото наслідків

На Київщині через дронову атаку горів садок: фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 08:01
На Київщині через дронову атаку горів садок: фото наслідків
Рятувальники обстежують приміщення дитсадка. Фото: ДСНС Києва

Вночі, 12 травня, російські війська спрямували ударні безпілотники на Київську область. Унаслідок цієї атаки у Фастівському районі спалахнув дах дитячого садка та постраждав житловий сектор, проте минулося без жертв серед населення.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від ДСНС Києва.

Росія вдарила дронами по дитячому садочку у Фастівському районі Київщини

Під час нічного нападу із застосуванням безпілотних літальних апаратів російські війська завдали шкоди цивільним об'єктам на Київщині. Цього разу під ударом опинився Фастівський район. Через ворожий обстріл там загорілася покрівля дитячого садка.

Фастівський район атака
Наслідки удару дрону по дитсадку. Фото: ДСНС Київщини
Дитячий садок Фастівський район
Пошкодження всередині дитсадочка. Фото: ДСНС Києва

Ударна хвиля завдала шкоди і сусіднім житловим масивам. У чотириповерховому будинку, розташованому поруч із дитсадком, повністю вибило вікна. Також пошкоджень зазнали ще два приватні домоволодіння. Попри руйнування будівель, жодна людина не постраждала, тож загиблих чи травмованих немає.

Наслідки російської атаки по Київській області
Рятувальники обстежують територію. Фото: ДСНС Києва

Зараз на місцях падіння уламків працюють усі необхідні оперативні служби. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовують наслідки нічного терору, гасять займання та проводять ретельне обстеження пошкодженої інфраструктури.

Читайте також:

Новини.LIVE писали про те, що сьогодні, у ніч проти 12 травня, Росія порушила так зване "перемир'я", яке тривало три дні. Російські війська застосували дрони по Києву та області, в регіоні лунали гучні вибухи.

Київська область обстріли дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації