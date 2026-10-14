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Главная Киев В Киевской области ожидаются заморозки: прогноз погоды на завтра

В Киевской области ожидаются заморозки: прогноз погоды на завтра

Ua ru
14 октября 2026 23:41
Погода в Киеве и Киевской области 15 октября: прогнозируются заморозки до -3 °C
Украинцы на остановке общественного транспорта. Фото: Новости.LIVE

В Киевской области в четверг, 15 октября, прогнозируют заморозки на поверхности почвы, хотя днем температура воздуха поднимется до +15 °C. По данным синоптиков, в Киеве и всей области ожидается облачная погода с прояснениями без осадков, а ночная температура воздуха составит от +1 до +6 °C.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 15 октября

По прогнозу синоптиков, в четверг на территории Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков в течение суток не предвидится.

Ветер будет преимущественно северного направления со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +1...+6 °C. При этом на поверхности почвы прогнозируют заморозки от 0 до -3 °C.

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Днем воздух прогреется до +10...+15 °C.

Несмотря на прохладную ночь с возможными заморозками, днем в Киевской области ожидается относительно теплая для середины октября погода без дождей.

В Киеве ночная температура будет колебаться от +4 до +6 °C. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +11...+13 °C.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко оценил угрозу нового российского наступления на Киевскую область. По его словам, сейчас разведка не фиксирует формирования необходимой для такой операции группировки войск РФ.

Также Новини.LIVE писал, что в Киеве задержали агента ФСБ, который готовил для российских военных партию из 148 терминалов Starlink. По данным СБУ, оборудование должны были передать оккупантам через третьи страны.

погода непогода Укргидрометцентр прогноз погоды погодные условия погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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