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Головна Київ На Київщині очікуються заморозки: прогноз погоди на завтра

На Київщині очікуються заморозки: прогноз погоди на завтра

Ua ru
14 жовтня 2026 23:41
Погода у Києві та Київській області 15 жовтня: прогнозують заморозки до -3 °C
Українці на зупинці громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

У Київській області в четвер, 15 жовтня, прогнозують заморозки на поверхні ґрунту, хоча вдень температура повітря підніметься до +15 °C. За даними синоптиків, у Києві та всій області очікується хмарна погода з проясненнями без опадів, а нічна температура повітря становитиме від +1 до +6 °C.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Киеве
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 15 жовтня

За прогнозом синоптиків, у четвер на території Київської області очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів протягом доби не передбачається.

Вітер переважатиме північного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +1...+6 °C. При цьому на поверхні ґрунту прогнозують заморозки від 0 до -3 °C.

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Удень повітря прогріється до +10...+15 °C.

Попри прохолодну ніч із можливими заморозками в області вдень на Київщині очікується відносно тепла для середини жовтня погода без дощів.

У Києві нічна температура коливатиметься від +4 до +6 °C. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +11...+13 °C.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що командувач Національної гвардії України Олександр Півненко оцінив загрозу нового російського наступу на Київщину. За його словами, наразі розвідка не фіксує формування необхідного для такої операції угруповання військ РФ.

Також Новини.LIVE писав, що в Києві затримали агента ФСБ, який готував для російських військових партію зі 148 терміналів Starlink. За даними СБУ, обладнання мали передати окупантам через треті країни.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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