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Главная Киев В Киевской области погибли 35 человек во время отдыха на воде

В Киевской области погибли 35 человек во время отдыха на воде

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 12:04
На водоемах Киевской области с начала года погибли 35 человек
Водолаз ГСЧС в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

На водоемах Киевской области с начала года утонули 35 человек, а ещё 12 удалось спасти. Чаще всего причинами трагических случаев становятся несоблюдение правил безопасности, купание в нетрезвом состоянии и отсутствие присмотра за несовершеннолетними.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области, передает Новини.LIVE.

В Киевской области с начала 2026 года уже утонули 35 человек

Среди основных причин, приводящих к летальным исходам во время отдыха у воды, спасатели называют: купание в состоянии алкогольного опьянения, переоценку собственной физической подготовки, плавание в непредназначенных для этого и необорудованных местах, а также отсутствие надлежащего контроля за детьми.

В ГСЧС подчеркнули, что для того, чтобы избежать подобных бед и сделать отдых безопасным, спасатели призывают соблюдать основные правила поведения.

Необходимо выбирать исключительно официальные места для купания, категорически отказываться от входа в воду после употребления алкоголя, не оставлять маленьких детей без присмотра ни на мгновение, даже на мелководье. Также следует избегать погружений в незнакомых местах и не заплывать слишком далеко от берега. Отдельно специалисты подчеркивают необходимость использования спасательных жилетов при пользовании плавсредствами, а также не входить в воду во время шторма или при сильном течении.

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Как писали Новини.LIVE, в Киеве и по области нарастают проблемы с подготовкой к зимнему периоду на фоне интенсивных атак со стороны России.

Массированная российская атака, осуществленная в ночь на 5 августа, нанесла значительный ущерб ряду украинских и международных компаний, работающих в Украине. В результате ударов были повреждены или полностью уничтожены складские помещения, логистические комплексы и запасы товаров.

В то же время в Киеве возникли вопросы относительно реализации городского плана устойчивости. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что на данный момент документ выполнен лишь примерно на 20%. По его словам, наибольшие трудности остаются в сфере теплоснабжения, которая является одним из ключевых направлений подготовки города к возможным кризисным ситуациям.

Киев смерть водоем
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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