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Головна Київ На Київщині загинули 35 людей на відпочинку на воді

На Київщині загинули 35 людей на відпочинку на воді

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 12:04
На водоймах Київщини від початку року загинуло 35 людей
Водолаз ДСНС в Києві. Фото: ДСНС Києва

На водоймах Київщини з початку року на смерть потонули 35 людей, а ще 12 вдалося витягти живими. Найчастіше причинами фатальних випадків є ігнорування правил безпеки, купання в нетверезому стані та відсутність нагляду за неповнолітніми.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Київщини, передає Новини.LIVE.

У Київській області з початку 2026 року вже потонуло 35 людей

Серед основних причин, які призводять до фатальних наслідків під час відпочинку біля води, рятувальники називають: купання в стані алкогольного сп'яніння, переоцінку власної фізичної підготовки, плавання у не призначених для цього та не обладнаних локаціях, а також відсутність належного контролю за дітьми.

В ДСНС наголосили, що для того, щоб уникнути подібних бід і зробити відпочинок безпечним, рятувальники закликають дотримуватися базових правил поведінки.

Необхідно обирати виключно офіційні місця для купання, категорично відмовлятися від заходів у воду після прийняття алкоголю, не залишати малих дітей без нагляду ні на мить, навіть на мілководді. Також слід уникати занурень у незнайомих точках та не запливати надто далеко від берега. Окремо фахівці акцентують на необхідності використання рятувальних жилетів під час користування плавзасобами, та не заходити у воду в період шторму чи за наявності сильної течії.

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Київ смерть водойма
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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