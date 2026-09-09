Прокуратура раскрыла схему с закупкой когенерационной установки в Киевской области

Коммунальщик работает возле мобильной котельной. Фото: "Киевтеплоэнерго"

Правоохранители раскрыли вероятную схему завладения бюджетными средствами при закупке оборудования для обеспечения теплом и электроэнергией Вишневской громады в Киевской области. Коммунальное предприятие заключило договор на аренду когенерационной установки за 315 млн грн, однако получило оборудование, которое не соответствовало условиям тендера.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

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Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

В чем подозревают фигурантов

По данным прокуратуры, коммунальное предприятие проводило закупку услуг по аренде газопоршневой когенерационной установки для прохождения отопительного сезона 2024–2025 годов.

В тендерной документации указывалось, что оборудование должно быть изготовлено не ранее 2020 года. Однако предприятию передали установку 2008 года выпуска, которая длительное время находилась в эксплуатации.

Следователи утверждают, что из-за значительного технического износа оборудование после передачи нуждалось в ремонте и не было введено в эксплуатацию в начале отопительного сезона 2024 года. Это пришлось на период блэкаутов.

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При принятии решения об аренде должным образом не учли техническое состояние установки, ее остаточный ресурс, расходы на ремонт и обслуживание, а также рыночную стоимость оборудования и его аренды.

Несмотря на большое количество нарушений, предприятие заключило договор с частной компанией на 315 млн грн, из которых из местного бюджета уже было перечислено около 28 млн грн.

Четырем лицам сообщили о подозрении

Киевская областная прокуратура сообщила четырем лицам о подозрении по статьям о покушении на мошенничество, организации преступления и завладении имуществом в особо крупных размерах.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры, документы и провели ряд судебных экспертиз.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о последствиях российской атаки в Фастовском районе Киевской области. На одном из инфраструктурных объектов вспыхнул масштабный пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

Также Новини.LIVE писал о приговорах двум российским оккупантам за издевательства над мирными жителями Киевской области. Во время оккупации региона они незаконно удерживали и пытали гражданских. Суд признал обоих российских военнослужащих виновными.