Прокуратура викрила схему із закупівлею когенераційної установки на Київщині

Комунальник працює біля мобільної котельні. Фото: "Київтеплоенерго"

Правоохоронці викрили ймовірну схему заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі обладнання для забезпечення теплом та електроенергією Вишнівської громади на Київщині. Комунальне підприємство уклало договір на оренду когенераційної установки за 315 млн грн, але отримало обладнання, яке не відповідало умовам тендеру.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

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Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

У чому підозрюють фігурантів

За даними прокуратури, комунальне підприємство проводило закупівлю послуг з оренди газопоршневої когенераційної установки для проходження опалювального сезону 2024–2025 років.

У тендерній документації зазначалося, що обладнання має бути виготовлене не раніше 2020 року. Однак підприємству передали установку 2008 року випуску, яка тривалий час перебувала в експлуатації.

Слідчі стверджують, що через значний технічний знос обладнання після передачі потребувало ремонту й не було введене в експлуатацію на початку опалювального сезону 2024 року. Це припало на період блекаутів.

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Під час ухвалення рішення про оренду належним чином не врахували технічний стан установки, її залишковий ресурс, витрати на ремонт та обслуговування, а також ринкову вартість обладнання й його оренди.

Попри велику кількість порушень підприємство уклало договір із приватною компанією на 315 млн грн, із яких із місцевого бюджету вже було перераховано близько 28 млн грн.

Чотирьом особам повідомили про підозру

Київська обласна прокуратура повідомила чотирьом особам про підозру за статтями про замах на шахрайство, організацію злочину та заволодіння майном в особливо великих розмірах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютери, документи та провели низку судових експертиз.

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