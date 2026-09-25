В Киевской области лицей атаковал дрон РФ: что известно о последствиях

Лицей после удара дрона. Фото: Тимур Ткаченко

Вечером 25 сентября российские войска атаковали беспилотником Иванковский лицей №2 в Вышгородском районе Киевской области. В результате удара вспыхнул масштабный пожар, однако дети к тому моменту уже покинули учебное заведение и никто не пострадал.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

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Лицей после удара дрона. Фото: Тимур Ткаченко

Дрон РФ атаковал лицей в Киевской области

После попадания российского беспилотника в здании учебного заведения возник пожар. Огонь охватил площадь более 300 квадратных метров.

На место прибыли спасатели, которые работают над локализацией и ликвидацией возгорания. Информации о полных масштабах разрушений здания пока нет.

На момент российского удара учеников в лицее уже не было, поскольку учебный процесс завершился.

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Отметим, что всего в лицее обучаются около 1100 детей. По предварительной информации, в результате атаки погибших и раненых нет.

Ткаченко назвал атаку очередным ударом России по гражданской и общественной инфраструктуре. Он подчеркнул, что на этот раз целью стало учебное заведение, в котором ежедневно находится большое количество детей.

"Нет слов. К ударам по гражданским объектам россияне добавляют террор общественной инфраструктуры — бьют по школам, где учатся дети.

Это очередной удар по мирной жизни", — написал Ткаченко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов после российских ударов по гражданским объектам Киева призвал партнеров усилить украинскую ПВО. Он подчеркнул, что Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны и оружие для противодействия российским беспилотникам.

Также Новини.LIVE писал, что во время российской дроновой атаки на Киевскую область был поражен склад логистического партнера McDonald's. В компании заявили, что люди не пострадали, рестораны работают в обычном режиме, а возможные последствия для операционных процессов еще оценивают.