На Київщині ліцей атакував російський дрон: що відомо про наслідки

Ліцей після удару дрона. Фото: Тимур Ткаченко

Увечері 25 вересня російські війська атакували безпілотником Іванківський ліцей №2 у Вишгородському районі Київської області. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, однак діти на той момент уже залишили навчальний заклад і ніхто не постраждав.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на главу Київської ОВА Тимура Ткаченка.

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Ліцей після удару дрона. Фото: Тимур Ткаченко

Дрон РФ атакував ліцей на Київщині

Після влучання російського безпілотника в будівлі навчального закладу виникла пожежа. Вогонь охопив площу понад 300 квадратних метрів.

На місце прибули рятувальники, які працюють над локалізацією та ліквідацією займання. Інформації про повні масштаби руйнувань будівлі наразі немає.

На момент російського удару учнів у ліцеї вже не було, оскільки навчальний процес завершився.

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Зазначимо, що загалом у ліцеї навчаються близько 1100 дітей. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загиблих та поранених немає.

Ткаченко назвав атаку черговим ударом Росії по цивільній та громадській інфраструктурі. Він наголосив, що цього разу ціллю став навчальний заклад, у якому щодня перебуває велика кількість дітей.

"Немає слів. До ударів по цивільних об’єктах росіяни додають терор громадської інфраструктури — б’ють по школах, де навчаються діти.

Це черговий удар по мирному життю", — написав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов після російських ударів по цивільних об'єктах Києва закликав партнерів посилити українську ППО. Він наголосив, що Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та зброя для протидії російським безпілотникам.

Також Новини.LIVE писав, що під час російської дронової атаки на Київщину було уражено склад логістичного партнера McDonald's. У компанії заявили, що люди не постраждали, ресторани працюють у звичайному режимі, а можливі наслідки для операційних процесів ще оцінюють.