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Главная Киев В Киевской области резко ухудшилось качество воздуха после российского обстрела

В Киевской области резко ухудшилось качество воздуха после российского обстрела

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 12:26
В Киевской области качество воздуха резко ухудшилось после обстрелов
Загрязненный воздух после обстрела. Фото: ГСЧС

5 августа в нескольких населенных пунктах Киевской области было зафиксировано значительное загрязнение атмосферного воздуха в результате масштабных ночных пожаров. Специалисты обнаружили опасное повышение концентрации вредных продуктов горения в воздухе. Местных жителей призывают не выходить на улицу и закрывать окна.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Киевской областной государственной администрации.

Опасные вещества в воздухе

Самый высокий уровень загрязнения сейчас наблюдается в местах, расположенных ближе всего к очагам возгораний.

"По результатам наблюдений мониторинговых постов зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, которая образуется в результате пожаров в Вишневом, Обухове и Броварах", — сообщили в КОВА.

Аналогичные негативные показатели зафиксированы на территории Иванкова, Боярки и Василькова.

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Советы специалистов

Токсичные продукты горения в воздухе представляют серьезную опасность для здоровья граждан с хроническими заболеваниями сердца, астмой, а также для маленьких детей и беременных женщин.

Поэтому эксперты советуют гражданам держать окна закрытыми, пить достаточно воды и временно ограничить пребывание на улице.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в результате ракетного удара по железной дороге на платформе станции Квітнева в Броварском районе погибли восемь мирных жителей, которые ждали поезд. Судьба еще трех пассажиров до сих пор неизвестна.

Также мы сообщали, что ночной массированный удар баллистическими ракетами и дронами привел к значительным разрушениям и человеческим жертвам. По состоянию на утро 5 августа известно о 44 пострадавших. Еще 17 человек погибли.

Киев воздух обстрелы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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