Обстрел Киевской области 6 июля: трое погибших и объявлена эвакуация населения

Спасатели тушат пожары. Фото: ГСЧС

Из-за опасности детонации в Киевской области 6 июля началась срочная эвакуация мирного населения после массированного воздушного удара со стороны России. На данный момент официально подтверждена гибель трёх жителей и ранение ещё 14 человек в Вишневом, а также получил травму несовершеннолетний юноша в Бориспольском районе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ГСЧС Киевской области.

В Киевской области возникли масштабные пожары из-за обстрела 6 июля

На территории Киевской области зафиксированы масштабные разрушения промышленной и гражданской инфраструктуры, а также человеческие жертвы в результате очередной массированной атаки российских войск. Наиболее серьезные последствия комбинированного обстрела правоохранители и экстренные службы зафиксировали в городе Вишневое.

Последствия взрывов в Вишневом. Фото: ГСЧС

В частности, в Вишневом подтверждена гибель трёх гражданских лиц . Кроме того, в Вишневом травмы различной степени тяжести получили 14 жителей, среди которых двое являются сотрудниками ГСЧС.

Спасатели тушат пожары в жилых домах. Фото: ГСЧС Киевской области

В результате вражеских обстрелов в городе существенно повреждены промышленный объект, складское здание, гаражи, а также дома в частном жилом секторе. Кроме того, из-за высокой угрозы детонации взрывоопасных предметов в зоне поражениявласти оперативно организовали эвакуацию местного населения.

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Техника ГСЧС. Фото: ГСЧС

Падение обломков сбитых вражеских целей привело к повреждениям и в других районах региона. В частности, в Броварском и Вышгородском районах зафиксировано разрушение хозяйственной постройки и трех частных жилых домов.

В то же время в Бориспольском районе в результате падения обломков получил травмы подросток 2007 года рождения.

Всего в Киевской области пострадали 15 человек. Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными и в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним, не перемещать и не пытаться устранить самостоятельно. О всех подобных находках необходимо немедленно сообщать в экстренные службы по номерам «101» и «102».

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский отреагировал на масштабную ночную атаку на Киев 6 июля, в ходе которой враг применил 68 ракет и 351 ударный беспилотник. В настоящее время на местах попаданий продолжается ликвидация последствий, а спасатели продолжают работу в условиях значительных разрушений.

В то же время в Вишневой общине Киевской области местные власти утром 6 июля обратились к жителям с призывом не выходить на улицу из-за потенциальных угроз и последствий ночного комбинированного обстрела.

На фоне постоянных террористических ударов по украинским городам глава МИД Андрей Сибига объявил об инициировании созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Украинская сторона требует немедленной реакции международного сообщества и проявления солидарности в вопросе сдерживания российской агрессии, которая продолжает сознательно уничтожать гражданскую инфраструктуру.