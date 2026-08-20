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Главная Киев На Киевщине ухудшился воздух после российского обстрела

На Киевщине ухудшился воздух после российского обстрела

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 16:42
В Киевской области после обстрелов ухудшилось качество воздуха и возросло число раненых
Загрязнённый воздух после обстрела. Фото: ГСЧС

20 августа в нескольких населенных пунктах Киевской области было зафиксировано значительное загрязнение атмосферного воздуха вследствие масштабных ночных пожаров. Специалисты обнаружили опасное повышение концентрации вредных продуктов горения в воздухе. Местных жителей призывают не выходить на улицу и закрывать окна.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Киевской областной государственной администрации.

Опасные вещества в воздухе

Самый высокий уровень загрязнения сейчас наблюдается в местах, расположенных ближе всего к очагам возгораний.

"По состоянию на утро 20 августа в городах Вишневое и Бровары наблюдается временное ухудшение качества воздуха. По данным системы мониторинга, в этих населенных пунктах фиксируется повышение концентрации мелкодисперсной пыли. Это может вызвать дискомфорт при дыхании у пожилых людей, детей и лиц, чувствительных к раздражениям", — сообщили в КОВА.

Токсичные продукты горения в воздухе представляют опасность для здоровья граждан. Поэтому в КОВА советуют гражданамдержать окна закрытыми, пить достаточно воды и временно ограничить пребывание на улице.

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Последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Число пострадавших увеличилось

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на данный момент в Киевской области число пострадавших в результате обстрела со стороны РФ возросло до 8 человек, один человек погиб.

В Броварском районе продолжается ликвидация пожара на одном из предприятий топливной инфраструктуры. В Бориспольском районе также ликвидируют последствия вражеской атаки на объекты логистической инфраструктуры. На 3 объектах тушат пожары, ещё на одном — пожар ликвидирован, сейчас там проводятся аварийно-восстановительные работы.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в результате ракетных и дронных ударов по столице в Киеве погибли 15 человек. Еще 39 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Информация о погибших и раненых будет уточняться, сейчас наибольшие повреждения в Киеве зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах

Также мы сообщали, что атака на Киев в ночь на 20 августа стала одной из самых масштабных за последнее время. Российские войска применили ракеты различных типов, а также 168 беспилотников. Массированный удар баллистическими ракетами и дронами привёл к значительным разрушениям и человеческим жертвам.

Киев воздух ГСЧС обстрелы война в Украине
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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